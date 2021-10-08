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https://tr.sputniknews.com/20211008/zaharova-nato-birlikte-sorun-mu-cozecek-yoksa-rusyayi-cevreleyecek-mi-karar-vermeli-1049630344.html
Zaharova: NATO, birlikte sorun mu çözecek yoksa Rusya’yı çevreleyecek mi karar vermeli
Zaharova: NATO, birlikte sorun mu çözecek yoksa Rusya’yı çevreleyecek mi karar vermeli
NATO’nun Rusya duruşuna karar vermenin zamanı geldiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ittifakın, birlikte sorunlar mı çözmek istediği... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T00:51+0300
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dünya
rusya
mariya zaharova
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Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Bence şu noktada gazetecilerin ve uzmanların NATO’ya şu soruyu yöneltmesi gerekiyor: Rusya’yla ilişkilerle ilgili nasıl bir konsepte sahipsiniz? Tam olarak ne istiyorsunuz? Çünkü zannımca böyle eylemlerden sonra artık buna çoktandır karar vermek gerekir. Sadece topluca baş edilebilecek gerçek, küresel sorunları mı çözmek istiyorlar? Zira bu konuda Rusya olmadan yapamazlar. Yoksa bu tür ilkel yöntemlerle çevreleme politikasını mı hayata geçirmekle meşgul olmak istiyorlar?” ifadesini kullandı.Daha önce NATO, Rusya’nın ittifaktaki temsilciliğinde görev yapan 8 diplomata verilen akreditasyonun geri çağrıldığını ve Rusya’ya verilen akreditasyon sayısının 10’a indirildiğini doğrulamıştı.
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Zaharova: NATO, birlikte sorun mu çözecek yoksa Rusya’yı çevreleyecek mi karar vermeli

00:51 08.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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NATO’nun Rusya duruşuna karar vermenin zamanı geldiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ittifakın, birlikte sorunlar mı çözmek istediği yoksa Rusya’yı çevrelemek mi istediğine artık bir karar vermesi gerektiğini belirtti.
Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Bence şu noktada gazetecilerin ve uzmanların NATO’ya şu soruyu yöneltmesi gerekiyor: Rusya’yla ilişkilerle ilgili nasıl bir konsepte sahipsiniz? Tam olarak ne istiyorsunuz? Çünkü zannımca böyle eylemlerden sonra artık buna çoktandır karar vermek gerekir. Sadece topluca baş edilebilecek gerçek, küresel sorunları mı çözmek istiyorlar? Zira bu konuda Rusya olmadan yapamazlar. Yoksa bu tür ilkel yöntemlerle çevreleme politikasını mı hayata geçirmekle meşgul olmak istiyorlar?” ifadesini kullandı.
Daha önce NATO, Rusya’nın ittifaktaki temsilciliğinde görev yapan 8 diplomata verilen akreditasyonun geri çağrıldığını ve Rusya’ya verilen akreditasyon sayısının 10’a indirildiğini doğrulamıştı.
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