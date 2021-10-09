https://tr.sputniknews.com/20211009/106-yasindaki-nuriye-ozkan-koronavirusu-atlatti-asi-olun-1049666384.html

106 yaşındaki Nuriye Özkan koronavirüsü atlattı: Aşı olun

106 yaşındaki Nuriye Özkan koronavirüsü atlattı: Aşı olun

Trabzon'da 106 yaşındaki kalp ve astım hastası Nuriye Özkan, koronayı evde gördüğü tedavi ile atlattı. Nuriye Özkan, "Aşımı olmasaydım belki de başka olurdu"... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T11:24+0300

2021-10-09T11:24+0300

2021-10-09T11:24+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

nuriye özkan

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Trabzon'da Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan’ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınıp tedavisine başlanan Nuriye Özkan kısa sürede sağlığına kavuştu. Daha önce 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıran Özkan, 3’üncü doz aşısı için gününü bekliyor.Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, “106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler, test yapıldı. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Benim hiçbir yerden haberim olmadı. Yaşlılıktan dolayı ağrılarım zaten vardı. Hastalandığımı anlamadım bile. Abdest alırken başıma su veriyordum bir baktım ki başımdan alev atıyor. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin aşıları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum” diye konuştu.

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koronavirüs, koronavirüsle mücadele, nuriye özkan