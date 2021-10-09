14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü

Kayseri'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi vefat etti. 22 yaşındaki K.O.E., Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, K.O.E'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.
Kayseri'de 14 katlı binanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden otomobilin üzerine düşen 22 yaşındaki K.O.E. öldü.
Kayseri'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi vefat etti. 22 yaşındaki K.O.E., Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, K.O.E'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.