Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211009/14-kattan-otomobilin-uzerine-dusen-kisi-oldu-1049665238.html
14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü
14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü
Kayseri'de 14 katlı binanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden otomobilin üzerine düşen 22 yaşındaki K.O.E. öldü. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T09:41+0300
2021-10-09T09:41+0300
türkiye
kayseri
ölüm
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049665213_8:0:2163:1212_1920x0_80_0_0_25ecb3c5286a4c8961ab0ec5efe27c1a.png
Kayseri'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi vefat etti. 22 yaşındaki K.O.E., Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, K.O.E'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049665213_277:0:1893:1212_1920x0_80_0_0_13c029ea4d66349d97baa2f840778f9f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, ölüm, otomobil

14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü

09:41 09.10.2021
© AA14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü
14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AA
Abone ol
Kayseri'de 14 katlı binanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden otomobilin üzerine düşen 22 yaşındaki K.O.E. öldü.
Kayseri'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi vefat etti. 22 yaşındaki K.O.E., Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, K.O.E'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:02Ahmet Hakan: Aydın Ayaydın, 'O yazının içeriği, rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir' dedi
09:49Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Istanbul is the new cool' dediler
09:4114. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü
09:32İş insanı suçüstü yakalandı: 'Dosyaya bakan savcının yakın dostum olduğunu söyledim'
09:18Esra Ersoy'dan 'cinsel taciz' soruşturmasına karşı suç duyurusu
09:07Bülent Ersoy'un tutuklanan orkestra ekibindeydi: Şef Özelçağlayan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
05:43Duyarlı pilot, pistte gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı
05:32Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti
04:57Rusya’da Kovid-19’a karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 42.5 milyona ulaştı
04:36Rusya, Almanya'dan Navalnıy vakasıyla ilgili bilgileri 16 Ekim'e kadar sunmasını talep etti
04:19ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi
03:52Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor
03:11Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı
03:00Afrikalı gençten Macron'a: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
02:53Bakan Varank: TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur
02:25Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi
02:21TBMM Başkanı Şentop: Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettim
01:50Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de
01:45Biden 'Havana Kanunu'nu imzaladı
01:35Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı