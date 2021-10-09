https://tr.sputniknews.com/20211009/abdli-ilac-firmasi-moderna-koronavirus-asisini-zengin-ulkelere-satmakla-suclaniyor-1049675205.html

ABD'li ilaç firması Moderna, koronavirüs aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor

ABD'li ilaç firması Moderna, koronavirüs aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor

ABD'li ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği aşısını özellikle zengin ülkelere satmak ve yoksul ülkeleri bekletmekle suçlandı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T21:51+0300

2021-10-09T21:51+0300

2021-10-09T21:51+0300

koronavirüs

abd

avrupa birliği

yoksul

satış

koronavirüs aşısı

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049675178_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1ab8e2df7800be32bb55dcd52e0e75a1.jpg

New York Times'ın (NYT) aşı gönderilerini takip eden Airfinity adlı firmanın verilerine dayandırdığı haberine göre Moderna, ürettiği Kovid-19 aşısının çoğunu zengin ülkelere sattı.ABD'li ilaç şirketi, Dünya Bankasının düşük gelirli olarak tanımladığı ülkelere yaklaşık 1 milyon doz aşı gönderirken, Pfizer/BioNTech 8.4 milyon doz, Johnson&Johnson ise 25 milyon doz aşı gönderdi.Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını almak isteyen az sayıda orta gelirli ülkeler ise halen aşılarını teslim alamazken, en az 3 ülke, Moderna aşısı için ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) daha fazla para ödedi.Moderna'nın aşı satışı için anlaşma yaptığı AB ile diğer 22 ülkeden hiçbirinin düşük gelirli olmadığı, sadede Filipinlerin düşük orta gelirli olduğuna dikkati çekilen haberde, ABD'nin tek doz Moderna aşısı için 15 ila 16.5 dolar, Avrupa Birliğinin 22.60 ila 25.50 dolar, Botswana, Tayland ve Kolombiya'nin ise aynı aşı için 27 ila 30 dolar arasında ödeme yaptığı ifade edildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) eski başkanı Dr. Tom Frieden, ABD'li ilaç firması Moderna'yı 'gelirini artırmaktan başka hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranmakla' suçladı.Moderna ise üretim kapasitelerinin kısıtlı olduğunu ve ürettikleri tüm aşı dozlarıyla şu an ancak Avrupa'dan daha önce aldıkları siparişleri karşılayabildikleri açıklaması yaptı.Gazetenin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Başkan Joe Biden yönetiminin de Moderna'nın aşısını yoksul ülkeler için daha erişilebilir kılmamasından rahatsızlık duyduğu belirtildi.Haberde, Biden yönetiminin üretimini artırması ve yurtdışında aşı üreten şirketlere lisans vermesi konusunda Moderna'ya baskı yaptığı ifade edildi.Moderna'dan yapılan açıklamada ise şirketin 2022'de yoksul ülkelere bir milyar doz aşı sağlayabilmek için üretimini artırmaya yönelik yatırım yaptığı ve Afrika'da bir aşı üretim fabrikası açacağı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/moderna-ceosuna-gore-bir-yil-icinde-dunyada-herkesi-asilayacak-doza-erisilmesiyle-pandemi-bitecek-1049176790.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, avrupa birliği, yoksul, satış, koronavirüs aşısı, moderna