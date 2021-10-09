Ahmet Hakan: Aydın Ayaydın, 'O yazının içeriği, rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir' dedi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Aydın Ayaydın’ın T24’te yayımlanan yazısını CNN Türk'teki programlarında konuklarına yorumlatmış; medya ombudsmanı Faruk Bildirici de söz konusu yazıdaki “Derken birden uyanıverdim. Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm” ifadesine dikkati çekerek Hakan’ı eleştirmişti.Hakan, bugün yayımlanan yazısında Ayaydın’ın 'rüya' notuyla ilgili yaptığı şu açıklamayı aktardı:“10 gün üzerinde çalıştığım, tamamen kulis bilgilerine dayalı bir yazıdır. O yazıda adı geçen kişilerle bizzat yaptığım sohbetler var. Kimilerinin de en yakın kurmaylarından edindiğim izlenimler. Sonunda ‘rüya’ demem, tamamen bir ironi. Yazının tamamı okunduğunda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayına daha fazla yer vermeme rağmen, galiba ilk defa isim telaffuz edildiği için HDP adayı çok ilgi çekti. Aldığım kulis bilgilerine göre... HDP’lilerin gönlünden geçen aday Selahattin Demirtaş. Ancak Demirtaş’ın adaylığı önünde yasal engel var. Mithat Sancar’ın da adı geçiyor. Ancak kapatma davasında yasaklı olması talep ediliyor. Başak Demirtaş seçeneğinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Yazımda bütün bunları yazdım. O yazının içeriği gerçek anlamda bir rüya değil, ironi yaparak rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir."
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın'ın 'İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları' başlıklı yazısında aktardıklarının ‘rüya ironisine büründürülmüş gerçek bilgiler olduğunu' söyledi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni AhmetHakan, Aydın Ayaydın’ın T24’te yayımlanan yazısını CNN Türk'teki programlarında konuklarına yorumlatmış; medya ombudsmanı Faruk Bildirici de söz konusu yazıdaki “Derken birden uyanıverdim. Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm” ifadesine dikkati çekerek Hakan’ı eleştirmişti.
“10 gün üzerinde çalıştığım, tamamen kulis bilgilerine dayalı bir yazıdır. O yazıda adı geçen kişilerle bizzat yaptığım sohbetler var. Kimilerinin de en yakın kurmaylarından edindiğim izlenimler. Sonunda ‘rüya’ demem, tamamen bir ironi. Yazının tamamı okunduğunda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayına daha fazla yer vermeme rağmen, galiba ilk defa isim telaffuz edildiği için HDP adayı çok ilgi çekti.
Aldığım kulis bilgilerine göre... HDP’lilerin gönlünden geçen aday Selahattin Demirtaş. Ancak Demirtaş’ın adaylığı önünde yasal engel var. Mithat Sancar’ın da adı geçiyor. Ancak kapatma davasında yasaklı olması talep ediliyor. Başak Demirtaş seçeneğinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Yazımda bütün bunları yazdım. O yazının içeriği gerçek anlamda bir rüya değil, ironi yaparak rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir."