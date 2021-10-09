https://tr.sputniknews.com/20211009/ahmet-hakan-aydin-ayaydin-o-yazinin-icerigi-ruya-algisina-burundurulmus-kulis-bilgileridir-dedi-1049665514.html

Ahmet Hakan: Aydın Ayaydın, 'O yazının içeriği, rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir' dedi

Ahmet Hakan: Aydın Ayaydın, 'O yazının içeriği, rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir' dedi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın'ın 'İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları' başlıklı yazısında aktardıklarının... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T10:02+0300

2021-10-09T10:02+0300

2021-10-09T10:02+0300

türkiye

mithat sancar

ahmet hakan

hürriyet gazetesi

başak demirtaş

aydın ayaydın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Aydın Ayaydın’ın T24’te yayımlanan yazısını CNN Türk'teki programlarında konuklarına yorumlatmış; medya ombudsmanı Faruk Bildirici de söz konusu yazıdaki “Derken birden uyanıverdim. Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm” ifadesine dikkati çekerek Hakan’ı eleştirmişti.Hakan, bugün yayımlanan yazısında Ayaydın’ın 'rüya' notuyla ilgili yaptığı şu açıklamayı aktardı:“10 gün üzerinde çalıştığım, tamamen kulis bilgilerine dayalı bir yazıdır. O yazıda adı geçen kişilerle bizzat yaptığım sohbetler var. Kimilerinin de en yakın kurmaylarından edindiğim izlenimler. Sonunda ‘rüya’ demem, tamamen bir ironi. Yazının tamamı okunduğunda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayına daha fazla yer vermeme rağmen, galiba ilk defa isim telaffuz edildiği için HDP adayı çok ilgi çekti. Aldığım kulis bilgilerine göre... HDP’lilerin gönlünden geçen aday Selahattin Demirtaş. Ancak Demirtaş’ın adaylığı önünde yasal engel var. Mithat Sancar’ın da adı geçiyor. Ancak kapatma davasında yasaklı olması talep ediliyor. Başak Demirtaş seçeneğinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Yazımda bütün bunları yazdım. O yazının içeriği gerçek anlamda bir rüya değil, ironi yaparak rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mithat sancar, ahmet hakan, hürriyet gazetesi, başak demirtaş, aydın ayaydın