https://tr.sputniknews.com/20211009/almanyadan-afganistana-sinir-disi-edilen-suc-orgutu-lideri-istanbulda-yakalandi-1049666733.html

Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T11:52+0300

2021-10-09T11:52+0300

2021-10-09T11:52+0300

türkiye

afganistan

operasyon

yakalama

organize suç örgütü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek şöyle denildi:"Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A. isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."Yapılan detaylı çalışmalarda S.A'nın Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan S.A. ile J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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afganistan, operasyon, yakalama, organize suç örgütü