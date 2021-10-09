Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211009/almanyadan-afganistana-sinir-disi-edilen-suc-orgutu-lideri-istanbulda-yakalandi-1049666733.html
Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı
Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı
Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T11:52+0300
2021-10-09T11:52+0300
türkiye
afganistan
operasyon
yakalama
organize suç örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043411128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_55cc27eb484ee8edc6ce04a1244b82c7.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek şöyle denildi:"Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A. isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."Yapılan detaylı çalışmalarda S.A'nın Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan S.A. ile J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
türkiye
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043411128_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_148587e86ad7dd8a097e8d0abb87092c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, operasyon, yakalama, organize suç örgütü

Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

11:52 09.10.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AA
Abone ol
Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek şöyle denildi:
"Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A. isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."
Yapılan detaylı çalışmalarda S.A'nın Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan S.A. ile J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:58Kim Milyoner Olmak İster'de 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' sorusu
11:52Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı
11:34Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
11:24106 yaşındaki Nuriye Özkan koronavirüsü atlattı: Aşı olun
11:13Habertürk yazarı Par: Binali Yıldırım iş aramakta haklı
10:59Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı: Cezası 11 yıla düşürüldü
10:41Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı
10:21Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
10:02Ahmet Hakan: Aydın Ayaydın, 'O yazının içeriği, rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir' dedi
09:49Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Istanbul is the new cool' dediler
09:4114. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü
09:32İş insanı suçüstü yakalandı: 'Dosyaya bakan savcının yakın dostum olduğunu söyledim'
09:18Esra Ersoy'dan 'cinsel taciz' soruşturmasına karşı suç duyurusu
09:07Bülent Ersoy'un tutuklanan orkestra ekibindeydi: Şef Özelçağlayan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
05:43Duyarlı pilot, pistte gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı
05:32Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti
04:57Rusya’da Kovid-19’a karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 42.5 milyona ulaştı
04:36Rusya, Almanya'dan Navalnıy vakasıyla ilgili bilgileri 16 Ekim'e kadar sunmasını talep etti
04:19ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi
03:52Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor