https://tr.sputniknews.com/20211009/altin-portakal-odul-toreninde-nihal-yalcin-ile-tamer-karadagli-arasindaki-diyalog-gundem-oldu-1049676944.html

Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu

Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem oldu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T23:41+0300

2021-10-09T23:41+0300

2021-10-09T23:41+0300

yaşam

altın portakal film festivali

ödül töreni

tamer karadağlı

nihal yalçın

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.Nihal Yalçın'ın konuşma süresini doldurmasına rağmen platformdan inmeyerek konuşmaya devam etmesi ve programın düzenlenenin dışına çıkmasına karşın Tamer Karadağlı’nın kendisini uyarması gündem oldu.İkili arasında geçen diyalog şöyle:Nihal Yalçın: Sus mu dediniz?Tamer Karadağlı: Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun, kaldırın böyle, tören konuşmanızı öyle yapın.

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altın portakal film festivali, ödül töreni, tamer karadağlı, nihal yalçın