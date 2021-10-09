Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.Nihal Yalçın'ın konuşma süresini doldurmasına rağmen platformdan inmeyerek konuşmaya devam etmesi ve programın düzenlenenin dışına çıkmasına karşın Tamer Karadağlı’nın kendisini uyarması gündem oldu.İkili arasında geçen diyalog şöyle:Nihal Yalçın: Sus mu dediniz?Tamer Karadağlı: Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun, kaldırın böyle, tören konuşmanızı öyle yapın.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.
Nihal Yalçın'ın konuşma süresini doldurmasına rağmen platformdan inmeyerek konuşmaya devam etmesi ve programın düzenlenenin dışına çıkmasına karşın Tamer Karadağlı’nın kendisini uyarması gündem oldu.
İkili arasında geçen diyalog şöyle:
Nihal Yalçın: Sus mu dediniz?
Tamer Karadağlı: Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun, kaldırın böyle, tören konuşmanızı öyle yapın.