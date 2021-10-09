https://tr.sputniknews.com/20211009/armagan-caglayandan-rtuke-e-o-aileler-ithal-mi-1049667127.html

Armağan Çağlayan’dan RTÜK'e: E o aileler 'ithal' mi?

Armağan Çağlayan’dan RTÜK'e: E o aileler 'ithal' mi?

Armağan Çağlayan, RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarıyla ilgili gönderdiği uyarı yazısını değerlendirdi. Çağlayan, "RTÜK gündüz programları için bütün kanalları... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T12:37+0300

2021-10-09T12:37+0300

2021-10-09T12:37+0300

rtük

aile

gündüz

armağan çağlayan

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Armağan Çağlayan, gündüz programları için yedi kanala uyarı yazısı gönderen Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) eleştirdi.Çağlayan, "RTÜK gündüz programları için bütün kanalları uyarmış. Ekrana çıkan vakaların ‘Türk aile yapısına’ uyumadığını söylemiş. E o programlar çıkan aileler ‘ithal’ mi? Ocak ayına hepsi kalkar. Yapımcılar şimdi kara kara yeni format arıyor" dedi.Ne olmuştu?RTÜK, aralarında ATV, Kanal D, FOX, Beyaz TV, Star TV, TV 8, Show TV'nin bulunduğu 7 kanala uyarı yazısı gönderdi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından gönderilen ihtar yazısında, "Bu tür yayınların geneli değerlendirildiğinde, içeriği oluşturan konuların daha çok eşlerin birbirlerini aldatması, çarpık ilişkiler gibi toplumun millî ve manevi değerleri ile bağdaşmayan ve Türk aile yapısına uymayan olaylar üzerine odaklandığı tespit edilmiştir" denildi.

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2021

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rtük, aile, gündüz, armağan çağlayan