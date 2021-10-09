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SON DAKİKA | Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T20:51+0300
2021-10-09T20:51+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, sebastian kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti

20:51 09.10.2021
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Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
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