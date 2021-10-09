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https://tr.sputniknews.com/20211009/avusturya-basbakani-sebastian-kurz-gorevinden-istifa-etti-1049674464.html
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T20:51+0300
2021-10-09T20:51+0300
2021-10-09T20:51+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
avusturya, sebastian kurz
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevinden istifa etti
Ayrıntılar geliyor
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.