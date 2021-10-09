Bahçeli'den yurt eylemlerine tepki: Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir. Gelecek ayağa düştü mü, yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir.- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır. - Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'yi karıştırmak isteyenler bunlardır. Duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' yazan soysuzlar bunlardır. PKK'nın, DHKPC'nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkiyasıdır.- Türkiye nüfusunun yüzde 70.8'i sosyal medyanın dipsiz mecralarındadır. İnsanlar internette günde ortalama 8 saat zaman ayırmakta, bu 8 saatin 3 saatinde de sosyal medya uygulamalarında bulunmaktadır. Sosyal medya platformlarının bu haliyle devamı, geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir. - En başta Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühimdir. Türk aile yapısı, bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal dokumuzu ve özdeğerlerimizi korumak zorundayız. Sosyal medya 'biz' duygusunu törpülerken, aynı evde birbirine yabancılaşan insanları da ortaya çıkarmıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilerin sürdürdüğü eylemleri değerlendirdi. Bahçeli, "Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir. Gelecek ayağa düştü mü, yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir.
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır.
- Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'yi karıştırmak isteyenler bunlardır. Duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' yazan soysuzlar bunlardır. PKK'nın, DHKPC'nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkiyasıdır.
- Türkiye nüfusunun yüzde 70.8'i sosyal medyanın dipsiz mecralarındadır. İnsanlar internette günde ortalama 8 saat zaman ayırmakta, bu 8 saatin 3 saatinde de sosyal medya uygulamalarında bulunmaktadır. Sosyal medya platformlarının bu haliyle devamı, geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir.
- En başta Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühimdir. Türk aile yapısı, bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal dokumuzu ve özdeğerlerimizi korumak zorundayız. Sosyal medya 'biz' duygusunu törpülerken, aynı evde birbirine yabancılaşan insanları da ortaya çıkarmıştır.