https://tr.sputniknews.com/20211009/bakanliklara-yeni-atamalar-resmi-gazetede-1049662877.html

Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de

Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T01:50+0300

2021-10-09T01:50+0300

2021-10-09T01:50+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

sağlık bakanlığı

resmi gazete

vakıflar genel müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Serkan Gür getirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), sağlık bakanlığı, resmi gazete, vakıflar genel müdürlüğü