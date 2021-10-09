Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211009/bakanliklara-yeni-atamalar-resmi-gazetede-1049662877.html
Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de
Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T01:50+0300
2021-10-09T01:50+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
sağlık bakanlığı
resmi gazete
vakıflar genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Serkan Gür getirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9c1cd24e9c82a1a9f4c2ea478e8a489a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), sağlık bakanlığı, resmi gazete, vakıflar genel müdürlüğü

Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de

01:50 09.10.2021
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Serkan Gür getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.
400000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:25Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi
02:21TBMM Başkanı Şentop: Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettim
01:50Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de
01:45Biden 'Havana Kanunu'nu imzaladı
01:35Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı
01:34Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
01:21Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi
01:18Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı
01:09Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu
01:05Eski eşini öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak
01:02Financial Times: Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı
01:00Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
00:43Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı
00:31Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
00:0914. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
00:08Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınının sona ermesinden 5 ay sonra Ebola vakası tespit edildi
DünUluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Dünİki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
DünAdalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı
DünRus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi