https://tr.sputniknews.com/20211009/biden-yonetiminden-trumpin-kayitlarinin-kongre-baskinini-sorusturan-komiteye-verilmesi-talimati-1049661538.html

Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı

Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı

ABD'de Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump'ın kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisine verilmesi için Ulusal Arşivlere... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T00:43+0300

2021-10-09T00:43+0300

2021-10-09T00:43+0300

dünya

joe biden

donald trump

kongre baskını

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Biden, Trump'ın avukatlarının eski başkanın kayıtlarının Kongreye verilmemesi için talimat çıkarılması için yaptığı talebi reddetti.Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine istenilen belgeler ve kayıtların ulaştırılması için hükümet kayıtlarını tutan Ulusal Arşivler Birimine talimat verdi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin bu yönde bir adım attığını teyit ederek, "Biden 6 Ocak soruşturmasına çok önem veriyor. Bu sürecin bir parçası olarak, Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlerden Kongreye ulaştırılmasını önlemek adına bir inisiyatif kullanmayacak." ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, donald trump, kongre baskını