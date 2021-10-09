https://tr.sputniknews.com/20211009/brezilyada-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-600-bini-gecti-1049664553.html

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T05:32+0300

2021-10-09T05:32+0300

2021-10-09T05:32+0300

koronavirüs

brezilya

koronavirüs

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Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 615 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 600 bin 425'e çıktı.Ülkede 18 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 550 bin 730, iyileşenlerin sayısı da 20 milyon 665 bin 273 olarak açıklandı.Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

brezilya

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2021

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brezilya, koronavirüs