Bülent Ersoy'un tutuklanan orkestra ekibindeydi: Şef Özelçağlayan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Orkestranın avukatı Adnan Ulunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı. Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.Lefkoşa’daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Yerel medya haberlerine göre, cezaevinde bir gardiyanın testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı. Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor.
Şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere ağustos sonu Kuzey Kıbrıs'a giden ve sahte PCR’la yakalanarak hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın cezaevinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Orkestranın avukatı AdnanUlunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı.
Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.
Lefkoşa’daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Yerel medya haberlerine göre, cezaevinde bir gardiyanın testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı. Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor.