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Çin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor
Çin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor
Çin’de yaşlı bir kadının ana yollardan birinden karşı karşıya geçmek için şeritler arasında bulunan bariyerleri yıkıp geçtiği anlar şaşkınlık yarattı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T04:04+0300
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Çin’in ana hatlarından birinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı bir kadının metal bariyerleri elleriyle tutup devirdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından yakalandı.Yaşlı kadının sadece on metre ilerideki yay geçidini kullanmak yerine bariyerleri yıkıp geçmesi, sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ülke medyasının gündemine girdi.Kadının kimliğinin tespit edilip hakkında cezai işlem başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.
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Çin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor

04:04 09.10.2021
© Fotoğraf : ViralpressÇin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor
Çin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Fotoğraf : Viralpress
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Çin’de yaşlı bir kadının ana yollardan birinden karşı karşıya geçmek için şeritler arasında bulunan bariyerleri yıkıp geçtiği anlar şaşkınlık yarattı.
Çin’in ana hatlarından birinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı bir kadının metal bariyerleri elleriyle tutup devirdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından yakalandı.
Yaşlı kadının sadece on metre ilerideki yay geçidini kullanmak yerine bariyerleri yıkıp geçmesi, sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ülke medyasının gündemine girdi.
Kadının kimliğinin tespit edilip hakkında cezai işlem başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.
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