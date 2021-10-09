https://tr.sputniknews.com/20211009/cinde-ana-yol-ortasindaki-bariyerleri-devirip-karsiya-gecen-yasli-kadin-konusuluyor-1049654666.html

Çin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor

Çin’de ana yol ortasındaki bariyerleri devirip karşıya geçen yaşlı kadın konuşuluyor

Çin’de yaşlı bir kadının ana yollardan birinden karşı karşıya geçmek için şeritler arasında bulunan bariyerleri yıkıp geçtiği anlar şaşkınlık yarattı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

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çin

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Çin’in ana hatlarından birinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı bir kadının metal bariyerleri elleriyle tutup devirdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından yakalandı.Yaşlı kadının sadece on metre ilerideki yay geçidini kullanmak yerine bariyerleri yıkıp geçmesi, sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ülke medyasının gündemine girdi.Kadının kimliğinin tespit edilip hakkında cezai işlem başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.

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video, çin