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https://tr.sputniknews.com/20211009/cumhurbaskani-erdogan-uzun-ince-bir-yoldayim-turkusunu-seslendirdi-1049676041.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T22:38+0300
2021-10-09T22:38+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi

22:38 09.10.2021
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.
Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
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