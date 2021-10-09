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https://tr.sputniknews.com/20211009/cumhurbaskani-erdogan-uzun-ince-bir-yoldayim-turkusunu-seslendirdi-1049676041.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T22:38+0300
2021-10-09T22:38+0300
2021-10-09T22:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.
Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.