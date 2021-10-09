https://tr.sputniknews.com/20211009/demiroren-grubu-reutersi-basin-meslek-ilkelerine-uymaya-davet-etti-1049665683.html
Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters'ı ‘basın meslek ilkelerine... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T10:21+0300
2021-10-09T10:21+0300
2021-10-09T10:21+0300
ekonomi
reuters
hürriyet gazetesi
demirören holding
yapılandırma
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Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazmıştı. Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söylemişti.Hürriyet gazetesinde 'Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu' başlığıyla yayımlanan haberde şunlar kaydedildi:"Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.'Manipülasyon niteliğindeki haberler'Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı, bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.Suç duyurusunda bulunulduBu tarz manipülatif Haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.Reuters'a çağrıReuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211005/reuters-demiroren-grubunun-yapilandirmasi-2-milyar-dolari-asabilir-1049530119.html
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reuters, hürriyet gazetesi, demirören holding, yapılandırma
Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters'ı ‘basın meslek ilkelerine uymaya’ davet etti, kredi ilişkilerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü öne sürdü.
Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.
Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazmıştı. Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söylemişti.
Hürriyet gazetesinde 'Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu' başlığıyla yayımlanan haberde şunlar kaydedildi:
"Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.
'Manipülasyon niteliğindeki haberler'
Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.
Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.
Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.
Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.
Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı, bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.
Suç duyurusunda bulunuldu
Bu tarz manipülatif Haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.
Reuters'a çağrı
Reuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.