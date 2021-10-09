Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211009/demiroren-grubu-reutersi-basin-meslek-ilkelerine-uymaya-davet-etti-1049665683.html
Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters'ı ‘basın meslek ilkelerine... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T10:21+0300
2021-10-09T10:21+0300
ekonomi
reuters
hürriyet gazetesi
demirören holding
yapılandırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049665659_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c6e874008c3cfbda2e3fca10023fd9bc.jpg
Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazmıştı. Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söylemişti.Hürriyet gazetesinde 'Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu' başlığıyla yayımlanan haberde şunlar kaydedildi:"Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.'Manipülasyon niteliğindeki haberler'Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı, bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.Suç duyurusunda bulunulduBu tarz manipülatif Haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.Reuters'a çağrıReuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211005/reuters-demiroren-grubunun-yapilandirmasi-2-milyar-dolari-asabilir-1049530119.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049665659_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_b9777b068267155d5c373f7599ef09e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
reuters, hürriyet gazetesi, demirören holding, yapılandırma

Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti

10:21 09.10.2021
© DHADemirören Grubu
Demirören Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© DHA
Abone ol
Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters'ı ‘basın meslek ilkelerine uymaya’ davet etti, kredi ilişkilerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü öne sürdü.
Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.
Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazmıştı. Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söylemişti.
Hürriyet gazetesinde 'Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu' başlığıyla yayımlanan haberde şunlar kaydedildi:
"Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.

'Manipülasyon niteliğindeki haberler'

Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.
Yıldırım Demirören - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
EKONOMİ
Reuters: Demirören Grubu'nun yapılandırması 2 milyar doları aşabilir
5 Ekim, 10:45
Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.
Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.
Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.
Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı, bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Bu tarz manipülatif Haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Reuters'a çağrı

Reuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.
0711000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:34Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
11:24106 yaşındaki Nuriye Özkan koronavirüsü atlattı: Aşı olun
11:13Habertürk yazarı Par: Binali Yıldırım iş aramakta haklı
10:59Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı: Cezası 11 yıla düşürüldü
10:41Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı
10:21Demirören Grubu, Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya davet etti
10:02Ahmet Hakan: Aydın Ayaydın, 'O yazının içeriği, rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir' dedi
09:49Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Istanbul is the new cool' dediler
09:4114. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü
09:32İş insanı suçüstü yakalandı: 'Dosyaya bakan savcının yakın dostum olduğunu söyledim'
09:18Esra Ersoy'dan 'cinsel taciz' soruşturmasına karşı suç duyurusu
09:07Bülent Ersoy'un tutuklanan orkestra ekibindeydi: Şef Özelçağlayan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
05:43Duyarlı pilot, pistte gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı
05:32Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti
04:57Rusya’da Kovid-19’a karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 42.5 milyona ulaştı
04:36Rusya, Almanya'dan Navalnıy vakasıyla ilgili bilgileri 16 Ekim'e kadar sunmasını talep etti
04:19ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi
03:52Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor
03:11Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı
03:00Afrikalı gençten Macron'a: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı