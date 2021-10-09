https://tr.sputniknews.com/20211009/dolar-899-lira-ile-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1049661722.html

Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek rekor tazeledi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T01:00+0300

2021-10-09T01:00+0300

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ekonomi

türkiye

dolar

dolar/tl

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Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9728’i görerek rekor tazeledi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1’den fazla düşüşle Türk lirası oldu.Piyasa fiyatlamalarında Reuters’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.

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2021

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türkiye, dolar, dolar/tl