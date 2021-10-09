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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211009/dolar-899-lira-ile-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1049661722.html
Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek rekor tazeledi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T01:00+0300
2021-10-09T01:00+0300
2021-10-09T01:01+0300
ekonomi
türkiye
dolar
dolar/tl
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Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9728’i görerek rekor tazeledi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1’den fazla düşüşle Türk lirası oldu.Piyasa fiyatlamalarında Reuters’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.
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türkiye, dolar, dolar/tl
Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 01:00 09.10.2021 (güncellendi: 01:01 09.10.2021)
Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek rekor tazeledi.
Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9728’i görerek rekor tazeledi.
Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken
en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1’den fazla düşüşle Türk lirası oldu.
Piyasa fiyatlamalarında Reuters’ın,
belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yönelik güveninin azaldığını