https://tr.sputniknews.com/20211009/duyarli-pilot-pistte-gordugu-kaplumbaganin-hayatini-kurtardi-1049664666.html

Duyarlı pilot, pistte gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı

Duyarlı pilot, pistte gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Erzincan’a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark ederek teknisyeni uyardı. Teknisyen ise... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T05:43+0300

2021-10-09T05:43+0300

2021-10-09T05:43+0300

yaşam

pilot

yolcu uçağı

kaplumbağa

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Olay, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Pilot kalkışa geçmeden önce uçakta bulunan teknisyenden, pistte bulunan kaplumbağayı alıp güvenli bölgeye götürmesini rica etti. Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu. Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.

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2021

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pilot, yolcu uçağı, kaplumbağa