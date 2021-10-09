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https://tr.sputniknews.com/20211009/erdogan-cukurova-universitesi-yapimi-tamamlanan-tesislerin-acilis-programinda-konusuyor--1049672738.html
Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda konuşuyor
Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T19:22+0300
2021-10-09T19:22+0300
2021-10-09T19:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
çukurova üniversitesi
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recep tayyip erdoğan, çukurova üniversitesi
Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda konuşuyor
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.