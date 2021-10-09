Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz

Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

Bay Kemal, bak, fabrika yok diyordun, 26 fabrika daha açıyoruz. Bay Kemal, bak, fabrika yok diyordun, 26 fabrika daha açıyoruz.

Yeşil kalkınma devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yen bir seviyeye çıkarıyoruz. Yeşil kalkınma devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yen bir seviyeye çıkarıyoruz.

Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz.

Bu başarının arkasındaki güç özel sektörümüzdür. Bu başarının arkasındaki güç özel sektörümüzdür.

Milletimiz bizden yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden istihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden güvenlik ve huzur istiyor. İşte güvenlik, işte huzur. Milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Milletimiz bizden yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden istihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden güvenlik ve huzur istiyor. İşte güvenlik, işte huzur. Milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz.

Sıkıntılarımız elbette var, ama hamdolsun hepsinin çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla ve kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız elbette var, ama hamdolsun hepsinin çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla ve kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz.