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Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz
Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'daki temel atma töreninde yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz. Kapılarımızın yatırım yapmak isteyen... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T14:13+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
adana
konuşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, adana, konuşma

Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz

14:13 09.10.2021 (güncellendi: 15:06 09.10.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'daki temel atma töreninde yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz. Kapılarımızın yatırım yapmak isteyen herkese açık olduğunu söylemek istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada,
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.
Bay Kemal, bak, fabrika yok diyordun, 26 fabrika daha açıyoruz.
Yeşil kalkınma devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yen bir seviyeye çıkarıyoruz.
Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz.
Bu başarının arkasındaki güç özel sektörümüzdür.
Milletimiz bizden yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden istihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden güvenlik ve huzur istiyor. İşte güvenlik, işte huzur. Milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz.
Sıkıntılarımız elbette var, ama hamdolsun hepsinin çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla ve kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz.
Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok.
989200
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