Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211009/futbolcu-berat-ozdemire-sorulan-soru-tepki-cekti-1049669935.html
Futbolcu Berat Özdemir'e yöneltilen soru tepki çekti
Futbolcu Berat Özdemir'e yöneltilen soru tepki çekti
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Berat Özdemir'e sorulan soru, sosyal medyada tepkilere neden... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T16:18+0300
2021-10-09T16:18+0300
2021-10-09T16:18+0300
spor
türkiye a milli futbol takımı
soru
basın toplantısı
berat özdemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049669910_3:0:840:471_1920x0_80_0_0_e184ec5fac9cd75f3aab4eea6dd15fa5.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Trabzonsporlu Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bir muhabir 23 yaşındaki futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.Genç futbolcu soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi.Muhabirin Berat Özdemir'e yönelttiği bu soru sosyal medyada büyük tepki çekti.Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar da sosyal medya hesabından, "Berat'a sorulan soru gerçekten küstahça!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049669910_137:0:765:471_1920x0_80_0_0_4682353932e5f792fbc27bf85e268114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye a milli futbol takımı, soru, basın toplantısı, berat özdemir
Futbolcu Berat Özdemir'e yöneltilen soru tepki çekti
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Berat Özdemir'e sorulan soru, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Trabzonsporlu
Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bir muhabir 23 yaşındaki futbolcuya,
"Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.
Genç futbolcu soruya,
"Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi.
Muhabirin Berat Özdemir'e yönelttiği bu soru sosyal medyada büyük tepki çekti.
Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar da sosyal medya hesabından,
"Berat'a sorulan soru gerçekten küstahça!" diyerek tepkisini dile getirdi.