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https://tr.sputniknews.com/20211009/gazprom-export-avrupaya-gaz-tedarikiyle-ilgili-tum-talepleri-karsiliyoruz-1049670889.html
Gazprom Export: Avrupa'ya gaz tedarikiyle ilgili tüm talepleri karşılıyoruz
Gazprom Export: Avrupa'ya gaz tedarikiyle ilgili tüm talepleri karşılıyoruz
Gazprom Export Genel Müdürü Yelena Burmistrova, Avrupa'ya gaz tedarikiyle ilgili tüm talepleri karşıladıklarını söyledi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T17:18+0300
2021-10-09T17:18+0300
ekonomi
avrupa
rusya
vladimir putin
angela merkel
gazprom
doğalgaz
gazprom export
fiyat
yelena burmistrova
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Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yoğun talep de dahil bir dizi faktör nedeniyle yaşanan kriz devam ederken Avrupalı tüketicilerin en önemli gaz tedarikçisi Gazprom'dan yeni bir açıklama geldi.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Burmistrova, "Alıcılarımızın tüm taleplerini yerine getiriyoruz ve onların taleplerine uygun hareket ediyoruz" dedi.Hafta içinde Saint Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda konuşan Burmistrova, "Yılın başından bu yana yurt dışı pazarlara rekor seviyelere yakın miktarda gaz tedarik edildi. En büyük pazar olan Almanya'ya sevkiyatı geçen yıla kıyasla üçte bir oranında, Türkiye'ye 2.5 kat, Romanya'ya 4 kat artırdık. Ukrayna da dahil tüm güzergahlar üzerinden. İmkanlarımız dahilinde ek gaz tedariki gerçekleştiriyoruz" demişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz fiyatlarının rekor düzeyde artması şeklinde kendini gösteren krize, Avrupa'nın hatalı enerji politikalarının yol açtığını söyleyerek uzun süreli enerji anlaşmalarından vazgeçmenin ve enerji kaynaklarını aceleci bir biçimde değiştirmenin bu hatalı politikalardan birkaçı olduğunu belirtmişti.Rusya’nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Devlet Başkanı, Ukrayna’nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere gaz tedarikini de bu senenin ilk dokuz ayında yüzde 8 artırdıklarını kaydetmişti.Almanya Başbakanı Angela Merkel de, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın Avrupa’nın Rusya’dan yeterince gaz sipariş etmemesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211007/novak-borsadaki-gaz-fiyatlari-gercek-durumu-yansitmiyor-vurguncularin-isi-1049597091.html
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avrupa, rusya, vladimir putin, angela merkel, gazprom, doğalgaz, gazprom export, fiyat, yelena burmistrova

Gazprom Export: Avrupa'ya gaz tedarikiyle ilgili tüm talepleri karşılıyoruz

17:18 09.10.2021
© REUTERS / Lee SmithDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / Lee Smith
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Gazprom Export Genel Müdürü Yelena Burmistrova, Avrupa'ya gaz tedarikiyle ilgili tüm talepleri karşıladıklarını söyledi.
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yoğun talep de dahil bir dizi faktör nedeniyle yaşanan kriz devam ederken Avrupalı tüketicilerin en önemli gaz tedarikçisi Gazprom'dan yeni bir açıklama geldi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Burmistrova, "Alıcılarımızın tüm taleplerini yerine getiriyoruz ve onların taleplerine uygun hareket ediyoruz" dedi.

Hafta içinde Saint Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda konuşan Burmistrova, "Yılın başından bu yana yurt dışı pazarlara rekor seviyelere yakın miktarda gaz tedarik edildi. En büyük pazar olan Almanya'ya sevkiyatı geçen yıla kıyasla üçte bir oranında, Türkiye'ye 2.5 kat, Romanya'ya 4 kat artırdık. Ukrayna da dahil tüm güzergahlar üzerinden. İmkanlarımız dahilinde ek gaz tedariki gerçekleştiriyoruz" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz fiyatlarının rekor düzeyde artması şeklinde kendini gösteren krize, Avrupa'nın hatalı enerji politikalarının yol açtığını söyleyerek uzun süreli enerji anlaşmalarından vazgeçmenin ve enerji kaynaklarını aceleci bir biçimde değiştirmenin bu hatalı politikalardan birkaçı olduğunu belirtmişti.
Rusya’nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Devlet Başkanı, Ukrayna’nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere gaz tedarikini de bu senenin ilk dokuz ayında yüzde 8 artırdıklarını kaydetmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın Avrupa’nın Rusya’dan yeterince gaz sipariş etmemesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmişti.
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