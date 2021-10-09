https://tr.sputniknews.com/20211009/haberturk-yazari-par-binali-yildirim-is-aramakta-hakli-1049666222.html

Habertürk yazarı Par: Binali Yıldırım iş aramakta haklı

Habertürk yazarı Par: Binali Yıldırım iş aramakta haklı

Habertürk yazarı Kübra Par, "Ne iş yapıyorsunuz?" diye soran anaokulu öğrencisine "İş arıyorum" yanıtını veren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım için... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T11:13+0300

2021-10-09T11:13+0300

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politika

ak parti

binali yıldırım

kübra par

habertürk gazetesi

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Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın bir anaokulu öğrencisinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği "İş arıyorum" yanıtını değerlendirdi.'Binali Yıldırım iş aramakta haklı' başlığıyla yayımlanan yazısında "Binali Bey espri yapmayı seven bir siyasetçi ama bu esprisinde biraz ciddiyet payı da var. Başbakanlık görevinden ayrılmasından sonra Yıldırım’ın kamusal alandaki ağırlığı giderek azaldı. Neredeyse görünmez oldu" ifadesini kullanan Par, şöyle devam etti:"Bunda İstanbul’daki seçim yenilgisinin payı elbette vardır ama aslında mesele Binali Yıldırım’dan ibaret değil. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Külliye’deki yakın ekibini (buna 1-2 bakanı da eklemek lazım) merkeze koyarken AK Parti kurmaylarını çepere itti.Gündem oluşturma, kamuoyunun günlerce tartıştığı konularda fikir beyan etme, yanlışa 'Yanlış', doğruya 'Doğru' deme veya etkin politikalar üretme potansiyellerini ciddi anlamda kaybettiler. Ömer Çelik’in haftalık basın toplantılarını bir kenara ayırırsak, bir zamanların etkili siyasetçilerinin hiçbiri ortalarda yok.Yılda birkaç kez kendilerine yakın ama kimsenin izlemediği televizyon kanallarına çıkmakla yetiniyorlar. İyi yapılan işleri yeterince anlatamadıkları gibi kötü giden şeylere de itiraz etmiyor, 'Konuşursam başıma dert açarım. En iyisi dikkat çekmeyeyim' felsefesini benimsiyorlar.Onların yerini, hamasi konuşmalar yapan ikincil aktörler alıyor. Yani sistem değiştiğinden beri sadece Binali Bey değil, AK Parti’nin önde gelen isimlerinin hepsi kendine 'iş arıyor'! AK Parti oylarının Erdoğan’ın şahsi oy oranının epeyce gerisinde kalmasında ve günden güne erimesinde şaşılacak bir durum yok yani."

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ak parti, binali yıldırım, kübra par, habertürk gazetesi