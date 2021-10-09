https://tr.sputniknews.com/20211009/hindistan-icisleri-bakani-mishranin-oglu-8-ciftcinin-olduruldugu-olay-nedeniyle-gozaltina-alindi-1049676269.html

Hindistan İçişleri Bakanı Mishra'nın oğlu, 8 çiftçinin öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alındı

Hindistan İçişleri Bakanı Mishra'nın oğlu, 8 çiftçinin öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alındı

Hindistan'da, çiftçilerin protesto gösterisinde 8 kişinin ölümü ile bağlantılı olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın oğlu Ashish Mishra gözaltına... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T22:53+0300

2021-10-09T22:53+0300

2021-10-09T22:55+0300

dünya

hindistan

protesto

içişleri bakanlığı

çiftçi

hindistan halk partisi (bjp)

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Polis memuru Upendra Agarwal, Mishra'nın "dört çiftçinin ölümüne sebep olan üç araçtan hiçbirinde bulunmadığını kanıtlayacak herhangi bir destekleyici kanıt sunamaması" sebebiyle kasabada gün boyu süren sorgulamanın ardından gözaltına alındığını söyledi.Polis yetkilileri ayrıca şiddet olaylarının yaşandığı yerde yerel bir gazetecinin cesedinin bulunduğunu kaydetti. Gazetecinin nasıl öldürüldüğüne dair daha fazla ayrıntı verilmedi.Uttar Pradeş eyaletine bağlı Lakhimpur Kheri kentinde gösterilerde, 4 Ekim'de, Bakan Mishra'nın konvoyundan bir araç çiftçilerin üzerine sürülmüştü.Olayda, 4’ü çiftçi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, çiftçiler, saldırının arkasında İçişleri Bakanının oğlu Ashish Mishra’nın olduğunu iddia etmişti.Çiftçilerden bazıları, oğul Mishra’nın direksiyon başında olduğunu, bazıları ise şoförüne arabayı protestocuların üzerine sürmesini emrettiği iddiasında bulunmuştu.Hint polisi, olay yerinde bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, İçişleri Bakanı Ajay Mishra oğlu hakkındaki iddiaları reddetmişti.Yeni tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden çiftçiler, eyalete bağlı Lakhimpur Kheri bölgesinde bakanların bölge ziyaretini protesto etmek için bir araya gelmişti.Çiftçi sendikaları, ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın konvoyundan bir aracın yol kenarındaki çiftçilerin üzerine sürüldüğünü iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211003/hindistanda-ciftcilerin-protestosunda-8-kisi-oldu-1049486862.html

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hindistan, protesto, içişleri bakanlığı, çiftçi, hindistan halk partisi (bjp)