İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki bombalı saldırıyı kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Saldırıdan ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda IŞİD'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle ABD'yi suçlayarak "Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki bombalı saldırıyı kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırıdan ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda IŞİD'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.