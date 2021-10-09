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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle ABD'yi suçlayarak "Terör... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T17:34+0300
2021-10-09T17:34+0300
dünya
abd
iran
afganistan
bombalı saldırı
ibrahim reisi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki bombalı saldırıyı kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Saldırıdan ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda IŞİD'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1049643060.html
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abd, iran, afganistan, bombalı saldırı, ibrahim reisi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

17:34 09.10.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripourİbrahim Reisi
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripour
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle ABD'yi suçlayarak "Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki bombalı saldırıyı kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırıdan ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda IŞİD'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Afganistan cami saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
DÜNYA
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 46 ölü, en az 140 yaralı
Dün, 13:25
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