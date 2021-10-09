https://tr.sputniknews.com/20211009/iran-cumhurbaskani-reisi-teror-saldirilari-abdnin-afganistandaki-guvenlik-planinin-bir-parcasidir-1049671029.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle ABD'yi suçlayarak "Terör... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T17:34+0300

2021-10-09T17:34+0300

2021-10-09T17:34+0300

dünya

abd

iran

afganistan

bombalı saldırı

ibrahim reisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cb4cdc0826c1ca581bbe716b7a27619b.jpg

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki bombalı saldırıyı kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Saldırıdan ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda IŞİD'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211008/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1049643060.html

iran

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, iran, afganistan, bombalı saldırı, ibrahim reisi