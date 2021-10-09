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İran'da İslam devriminin ardından ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Beni Sadr hayatını kaybetti
İran'da İslam devriminin ardından ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Beni Sadr hayatını kaybetti
İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanlığını yapan Ebu'l Hasan Beni Sadr, 88 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T17:10+0300
2021-10-09T17:10+0300
dünya
fransa
iran
ayetullah humeyni
cumhurbaşkanı
iran islam devrimi
öldü
beni sadr
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Beni Sadr'a ait internet sitesi ülkenin devrimden sonraki ilk Cumhurbaşkanı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.22 Mart 1933 Hemedan doğumlu Beni Sadr, İran'da 1979 yılında gerçekleşen devimin ardından devrimin lideri Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni ile Paris'ten dönen isimler arasındaydı.5 Şubat 1980 ila 20 Haziran 1981 arasında ülkenin cumhurbaşkanlığını yaptı.Daha sonra Humeyni ve rejimle ihtilafa düştüğü için görevden alınan Beni Sadr, 1981'de Paris'e gitti ve o tarihten bu yana orada yaşıyordu.
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fransa, iran, ayetullah humeyni, cumhurbaşkanı, iran islam devrimi, öldü, beni sadr

İran'da İslam devriminin ardından ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Beni Sadr hayatını kaybetti

17:10 09.10.2021
© AP Photo / Francois MoriBeni Sadr
Beni Sadr - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Francois Mori
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İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanlığını yapan Ebu'l Hasan Beni Sadr, 88 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Beni Sadr'a ait internet sitesi ülkenin devrimden sonraki ilk Cumhurbaşkanı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
22 Mart 1933 Hemedan doğumlu Beni Sadr, İran'da 1979 yılında gerçekleşen devimin ardından devrimin lideri Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni ile Paris'ten dönen isimler arasındaydı.
5 Şubat 1980 ila 20 Haziran 1981 arasında ülkenin cumhurbaşkanlığını yaptı.
Daha sonra Humeyni ve rejimle ihtilafa düştüğü için görevden alınan Beni Sadr, 1981'de Paris'e gitti ve o tarihten bu yana orada yaşıyordu.
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