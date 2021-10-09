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İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu
İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu
İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T18:50+0300
2021-10-09T18:50+0300
koronavirüs
izlanda
koronavirüs aşısı
moderna
kalp hastalıkları
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İzlanda'da artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.Bloomberg'in haberine göre, Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/modernanin-kuruculari-forbesun-en-zenginler-listesine-girdi--1049594729.html
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izlanda, koronavirüs aşısı, moderna, kalp hastalıkları

İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu

18:50 09.10.2021
© REUTERS / Mike SegarModerna - koronavirüs aşısı
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / Mike Segar
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İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.
İzlanda'da artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.
Bloomberg'in haberine göre, Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.
İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.
Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.
Moderna - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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