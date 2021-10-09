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https://tr.sputniknews.com/20211009/kar-maskeli-hirsizi-yari-ciplak-kovaladi-1049667732.html
Kar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı
Kar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı
Esenyurt'ta kar maskesi ile dolaşan şahıs, bir aracın kapısını açarak içeride bulunan eşyaları çaldı. Durumu son anda fark eden bir kişi yarı çıplak şekilde... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T13:35+0300
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yaşam
esenyurt
hırsız
kovalamaca
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İstanbul Esenyurt’ta sokağın başında keşif yapan ve başında kar maskesi olan bir hırsız, içinde eşyaların bulunduğu bir aracı gözüne kestirdi. Yanında getirdiği tornavida ile kapıyı saniyeler içerisinde açan hırsız, araç içerisindeki malzemeleri alarak kapıyı kapattı. Kapının kapanması ile arabanın alarmı çalarken, amcasının arabasının alarmını çaldığını fark eden Emir Kurt Toprak ise cama çıkarak hırsıza bağırdı. Yerdeki eşyaları alan hırsız koşarak kaçmaya çalıştı. Evden yarı çıplak şekilde çıkan ve hırsızı kovalayan Toprak, sokağın başında kaçan şahsı yakaladı. Hırsızla yaşanan arbededen sonra eşyalarını alan Toprak, yarı çıplak olduğu için eve geri dönmek zorunda kalırken hırsız ise hızla kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
esenyurt
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esenyurt, hırsız, kovalamaca

Kar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı

13:35 09.10.2021
© İHAKar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı
Kar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© İHA
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Esenyurt'ta kar maskesi ile dolaşan şahıs, bir aracın kapısını açarak içeride bulunan eşyaları çaldı. Durumu son anda fark eden bir kişi yarı çıplak şekilde hırsızı kovalamaya başladı. Hırsızı yakalayan adam çalınan eşyaları alarak geri dönerken o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta sokağın başında keşif yapan ve başında kar maskesi olan bir hırsız, içinde eşyaların bulunduğu bir aracı gözüne kestirdi. Yanında getirdiği tornavida ile kapıyı saniyeler içerisinde açan hırsız, araç içerisindeki malzemeleri alarak kapıyı kapattı. Kapının kapanması ile arabanın alarmı çalarken, amcasının arabasının alarmını çaldığını fark eden Emir Kurt Toprak ise cama çıkarak hırsıza bağırdı.
Yerdeki eşyaları alan hırsız koşarak kaçmaya çalıştı. Evden yarı çıplak şekilde çıkan ve hırsızı kovalayan Toprak, sokağın başında kaçan şahsı yakaladı. Hırsızla yaşanan arbededen sonra eşyalarını alan Toprak, yarı çıplak olduğu için eve geri dönmek zorunda kalırken hırsız ise hızla kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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