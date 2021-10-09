https://tr.sputniknews.com/20211009/kar-maskeli-hirsizi-yari-ciplak-kovaladi-1049667732.html

Kar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı

Kar maskeli hırsızı yarı çıplak kovaladı

Esenyurt'ta kar maskesi ile dolaşan şahıs, bir aracın kapısını açarak içeride bulunan eşyaları çaldı. Durumu son anda fark eden bir kişi yarı çıplak şekilde... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T13:35+0300

2021-10-09T13:35+0300

2021-10-09T13:35+0300

yaşam

esenyurt

hırsız

kovalamaca

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İstanbul Esenyurt’ta sokağın başında keşif yapan ve başında kar maskesi olan bir hırsız, içinde eşyaların bulunduğu bir aracı gözüne kestirdi. Yanında getirdiği tornavida ile kapıyı saniyeler içerisinde açan hırsız, araç içerisindeki malzemeleri alarak kapıyı kapattı. Kapının kapanması ile arabanın alarmı çalarken, amcasının arabasının alarmını çaldığını fark eden Emir Kurt Toprak ise cama çıkarak hırsıza bağırdı. Yerdeki eşyaları alan hırsız koşarak kaçmaya çalıştı. Evden yarı çıplak şekilde çıkan ve hırsızı kovalayan Toprak, sokağın başında kaçan şahsı yakaladı. Hırsızla yaşanan arbededen sonra eşyalarını alan Toprak, yarı çıplak olduğu için eve geri dönmek zorunda kalırken hırsız ise hızla kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

esenyurt

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esenyurt, hırsız, kovalamaca