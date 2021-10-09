https://tr.sputniknews.com/20211009/kilicdaroglundan-kagit-toplayicilarini-rahat-birakin-paylasimi-1049672029.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın' paylaşımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, videolu bir paylaşımda bulunarak, "Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın" ifadelerini... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T18:27+0300

2021-10-09T18:27+0300

2021-10-09T18:27+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

operasyon

gözaltı

kağıt toplayıcıları

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işçilerine yönelik gözaltılara dair yorumda bulundu.Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!" dedi.Önceki günlerde İstanbul Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.Sonrasında ise Sancaktepe’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yapmıştı.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, operasyon, gözaltı, kağıt toplayıcıları