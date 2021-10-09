Kılıçdaroğlu'ndan 'Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işçilerine yönelik gözaltılara dair yorumda bulundu.Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!" dedi.Önceki günlerde İstanbul Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.Sonrasında ise Sancaktepe’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yapmıştı.
Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!" dedi.
Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok! pic.twitter.com/0L3tgAtK6y
Önceki günlerde İstanbul Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Sonrasında ise Sancaktepe’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yapmıştı.