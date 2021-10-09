Kim Milyoner Olmak İster'de 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' sorusuna verilen şıklarda Bill Gates, Kanye West, Justin Bieber, Jim Carrey yer aldı. Soruyu gören yarışmacı ve İmirzalıoğlu "İlginç bir soru" derken, yarışmacı Fatih Altan çift joker hakkını kullanmasına rağmen soruya doğru yanıt veremedi.50 bin TL'lik, "2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?'" sorusuna Bill Gates ve Kanye West yanıtını veren Altan, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi.Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta "Hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?" sorusu yöneltildi. Doğru cevap, 'Justin Bieber' olarak açıklandı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' sorusuna verilen şıklarda Bill Gates, Kanye West, Justin Bieber, Jim Carrey yer aldı. Soruyu gören yarışmacı ve İmirzalıoğlu "İlginç bir soru" derken, yarışmacı Fatih Altan çift joker hakkını kullanmasına rağmen soruya doğru yanıt veremedi.
50 bin TL'lik, "2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?'" sorusuna Bill Gates ve Kanye West yanıtını veren Altan, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi.
Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.