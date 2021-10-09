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Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı
Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın doğalgaz konusunda yaptığı açıklamalara kesinlikle katılmadıklarını belirtti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T03:11+0300
2021-10-09T03:11+0300
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abd
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kremlin
doğalgaz
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Peskov, bugünkü basın toplantısında, Sullivan’ın BBC’ye açıklamasında, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasındaki mevcut durumu siyasi baskı için kullanmaya karar vermesi durumunda hata yapacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Buna kesinlikle katılmıyoruz. Bu noktada Sayın Sullivan’a katılmamız mümkün değil. Hatta bu açıklamanın hatalı olduğundan eminiz” ifadesini kullandı.Avrupalı yetkililerin ve şirketlerin, Rusya’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini açık bir şekilde doğruladığını anımsatan Peskov, “Piyasalardaki bu tür dalgalanmalara karşı tartışmasız bir damper olan yeni uzun vadeli sözleşmeleri hızlı bir şekilde görüşmeye ilgi gösterdiğimizi ve buna hazır olduğumuzu defalarca dile getirdik” dedi.Avrupa enerji piyasalarının istikrarına potansiyel olarak büyük katkı sağlayabilecek tamamen ticari olan enerji projelerini sürekli yaptırımlarla tehdit eden tarafın ABD olduğunu anımsatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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abd, beyaz saray, kremlin, doğalgaz, jake sullivan

Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı

03:11 09.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın doğalgaz konusunda yaptığı açıklamalara kesinlikle katılmadıklarını belirtti.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, Sullivan’ın BBC’ye açıklamasında, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasındaki mevcut durumu siyasi baskı için kullanmaya karar vermesi durumunda hata yapacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, “Buna kesinlikle katılmıyoruz. Bu noktada Sayın Sullivan’a katılmamız mümkün değil. Hatta bu açıklamanın hatalı olduğundan eminiz” ifadesini kullandı.
Avrupalı yetkililerin ve şirketlerin, Rusya’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini açık bir şekilde doğruladığını anımsatan Peskov, “Piyasalardaki bu tür dalgalanmalara karşı tartışmasız bir damper olan yeni uzun vadeli sözleşmeleri hızlı bir şekilde görüşmeye ilgi gösterdiğimizi ve buna hazır olduğumuzu defalarca dile getirdik” dedi.
Avrupa enerji piyasalarının istikrarına potansiyel olarak büyük katkı sağlayabilecek tamamen ticari olan enerji projelerini sürekli yaptırımlarla tehdit eden tarafın ABD olduğunu anımsatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Enerji konusunu doğrudan siyasi ve ticari şantaj aracı olarak kullanan aslında ABD. Biz asla böyle bir şey yapmadık. Rusya her zaman sorumluluk sahibi, yükümlülüklerine bağlı ve Avrupalı ortaklarımızın başta doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına olan ve giderek artan ihtiyaçlarını karşılamaya hazır bir ülkeydi ve öyle olmaya devam edecek.”
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