https://tr.sputniknews.com/20211009/kremlin-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivanin-dogalgazla-ilgili-aciklamasi-hatali-1049663888.html

Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı

Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın doğalgaz konusunda yaptığı açıklamalara kesinlikle katılmadıklarını belirtti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T03:11+0300

2021-10-09T03:11+0300

2021-10-09T03:11+0300

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Peskov, bugünkü basın toplantısında, Sullivan’ın BBC’ye açıklamasında, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasındaki mevcut durumu siyasi baskı için kullanmaya karar vermesi durumunda hata yapacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Buna kesinlikle katılmıyoruz. Bu noktada Sayın Sullivan’a katılmamız mümkün değil. Hatta bu açıklamanın hatalı olduğundan eminiz” ifadesini kullandı.Avrupalı yetkililerin ve şirketlerin, Rusya’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini açık bir şekilde doğruladığını anımsatan Peskov, “Piyasalardaki bu tür dalgalanmalara karşı tartışmasız bir damper olan yeni uzun vadeli sözleşmeleri hızlı bir şekilde görüşmeye ilgi gösterdiğimizi ve buna hazır olduğumuzu defalarca dile getirdik” dedi.Avrupa enerji piyasalarının istikrarına potansiyel olarak büyük katkı sağlayabilecek tamamen ticari olan enerji projelerini sürekli yaptırımlarla tehdit eden tarafın ABD olduğunu anımsatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

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abd, beyaz saray, kremlin, doğalgaz, jake sullivan