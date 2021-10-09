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https://tr.sputniknews.com/20211009/metiner-ekonomik-bir-basarisizlik-varsa-yoksulluk-varsa-bu-tamamen-hukumetimize-aittir-1049662460.html
Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" ifadelerini... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T01:34+0300
2021-10-09T01:34+0300
ekonomi
ak parti
türkiye
mehmet metiner
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Habertürk TV canlı yayınında AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, 'ekonomik başarısızlığın iktidara ait olduğunu' ifade etti.Açıklamalarında, “Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir” diyen Metiner, AK Parti içerisinde de bu eleştirilerin yükselmesi gerektiğini dile getirdi.Metiner şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, türkiye, mehmet metiner

Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir

01:34 09.10.2021
© Fotoğraf : TwitterMehmet Metiner
Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" ifadelerini kullandı.
Habertürk TV canlı yayınında AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, 'ekonomik başarısızlığın iktidara ait olduğunu' ifade etti.
Açıklamalarında, “Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir” diyen Metiner, AK Parti içerisinde de bu eleştirilerin yükselmesi gerektiğini dile getirdi.
Metiner şu ifadeleri kullandı:
“Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır. Sadece muhalefetin değil. AK Parti’nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, ‘burada bir tıkanıklık var’ diye.”
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