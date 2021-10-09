https://tr.sputniknews.com/20211009/military-watch-rus-k-77m-fuzesi-dunyanin-en-etkili-havadan-havaya-fuzesi-olabilir-1049673562.html

Military Watch: Rus K-77M füzesi dünyanın en etkili ‘havadan havaya’ füzesi olabilir

Military Watch: Rus K-77M füzesi dünyanın en etkili ‘havadan havaya’ füzesi olabilir

ABD merkezli askeri dergi Military Watch, Su-57 avcı uçağı için özel olarak geliştirilen K-77M ‘havadan havaya’ füzenin Rus uçaklarının hava muharebesinde... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T20:02+0300

2021-10-09T20:02+0300

2021-10-09T20:07+0300

savunma

rusya

füze

k-77 füzesi

su-57

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Dergide yer alan bir makalede, Su-57 avcı uçağı için özel olarak geliştirilen K-77M ‘havadan havaya’ füzenin menzilinin 190 kilometreden fazla olduğu ve Rus uçağının bu sayede Batılı muadillerine karşı üstünlük kazanmış olduğu ifade edildi.Okurların dikkatini özellikle füzenin donatılmış olduğu aktif faz dizinli radara çeken yazar, burun kısmına yerleştirilen bu aygıtın füzenin isabet oranını yükselterek düşman uçaklarının gizlenmesini imkansız hale getirdiğini vurguladı.Yüksek manevra kabiliyetine sahip avcı uçaklarının uzun süredir radar menzilinin ötesine geçerek füzelerdeki sensörlerin sınırlı ‘görüş alanını’ kullanabildiklerini aktaran analist, "Bu sorunu çözen K-77M, dünyanın en etkili uzun menzilli ‘havadan havaya’ füzesi olabilir" ifadelerini kullandı.Makaleye göre K-77M, Rusya'nın Soğuk Savaş'ın son yıllarında sahip olduğu füze avantajını geri kazanmada ve Rus Hava Kuvvetleri’ni ABD’de geliştirilen AIM-260 füzesi gibi yeni nesil tehditlere karşı hazırlamada kilit bir rol oynayabilir.Yazıda ayrıca yeni Rus füzelerinin üretiminin ne kadar yaygınlaştırılacağının bilinmediği, ancak K-77M’lerin NATO sınırlarının yakınında ortaya çıkmaları durumunda ittifak ülkelerinin ciddi endişe duyması gerekeceği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211007/su-57-icin-yeni-hipersonik-fuze-gelistiriliyor-1049618471.html

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rusya, füze, k-77 füzesi, su-57