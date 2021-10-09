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‘Nazım Hikmet'i konu alan Rus tiyatro gösterisi Türkiye'de coşkuyla karşılandı’
‘Nazım Hikmet'i konu alan Rus tiyatro gösterisi Türkiye'de coşkuyla karşılandı’
St. Petersburg Mimigrantı Devlet Tiyatrosu'nun Mersin’de sahnelenen 'Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyununun izleyiciler tarafından coşkuyla... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T22:10+0300
2021-10-09T22:10+0300
yaşam
rusya
nazım hikmet
oyun
akkuyu nükleer a.ş
tiyatro
st. petersburg türkiye ile bilimsel ve kültürel ilişkiler derneği
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Rusya, Almanya, Ukrayna ve İsrail'de 100'den fazla oyunu sahnelenen Türkolog ve yönetmen Vladimir Vorobyov ve Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov'un birlikte yazdığı oyunun yönetmenliğini ise Vorobyov yaptı. Mersin’deki gösteriler, St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği’nin girişimiyle ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle sahnelendi.Oyunun yazarlarından şarkiyatçı-Türkolog Prof. Aleksandr Kolesnikov, Sputnik’e demecinde tiyatronun Mersin’de sahnelenen 'Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyununun izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandığını ifade etti.Kolesnikov, "Nazım Hikmet Rus ve Türk kültürleri arasında köprü oldu ve olmaya devam ediyor. Daha Stalin hayattayken Sovyetler Birliği’ne siyasi mülteci olarak gelen Nazım ve çalışmaları, Sovyet kitleleri tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Bununla birlikte yazar, özellikle komünist faaliyetleri nedeniyle 17 yıl Türkiye’deki ceza evlerinde yatmış ve Türk vatandaşlığından yoksun bırakılmış olsa da Moskova'da yazdığı dramatik eserlerin yarısı, sahneye çıkarılmamış ve anti-komünist ilan edilmişti" diye konuştu.Nazım Hikmet’in siyasi kavrayışının daha 50’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin çöküşünü görmesini sağladığına dikkat çeken Kolesnikov, şunları söyledi:"Düşmanlar arasında dost, dostlar arasında düşman teması, ‘Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi’ oyunundaki ana tema oldu. Eserlerin içeriğine ve biyografisine dayanan teatral fantezi, Hikmet'in kişiliğinin farklı yönlerini görmeyi mümkün kılıyor. Şairin yaşamının Moskova dönemine neredeyse hiç aşina olmayan Türk izleyiciye birçok yönden ışık tutuyor. Mersin ilinde düzenlenen gösteriler yerli izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı."İki halk arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesinin şairin karmaşık kişiliğine yeni bir bakış açısı getirmeyi mümkün kıldığı için Hikmet'in eserlerine tekrar dönülmesinin gayet doğal olduğuna dikkat çeken Kolesnikov, aynı zamanda gösteride bulunan Türk gazetecilerin, büyük şairin halen Rusya'da tanınmasının ve sevilmesinin karşısında hayrete düştüklerini sözlerine ekledi.Oyun, yarın İstanbul Maltepe Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek.
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rusya, nazım hikmet, oyun, akkuyu nükleer a.ş, tiyatro, st. petersburg türkiye ile bilimsel ve kültürel ilişkiler derneği

‘Nazım Hikmet'i konu alan Rus tiyatro gösterisi Türkiye'de coşkuyla karşılandı’

22:10 09.10.2021
© DHASt. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle St. Petersburg Devlet Mimigrantı Tiyatrosu'nun 'Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyunu sahneledi.
St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle St. Petersburg Devlet Mimigrantı Tiyatrosu'nun 'Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyunu sahneledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© DHA
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St. Petersburg Mimigrantı Devlet Tiyatrosu'nun Mersin’de sahnelenen 'Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyununun izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandığı belirtildi.
Rusya, Almanya, Ukrayna ve İsrail'de 100'den fazla oyunu sahnelenen Türkolog ve yönetmen Vladimir Vorobyov ve Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov'un birlikte yazdığı oyunun yönetmenliğini ise Vorobyov yaptı. Mersin’deki gösteriler, St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği’nin girişimiyle ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle sahnelendi.
Oyunun yazarlarından şarkiyatçı-Türkolog Prof. Aleksandr Kolesnikov, Sputnik’e demecinde tiyatronun Mersin’de sahnelenen 'Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyununun izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandığını ifade etti.
Kolesnikov, "Nazım Hikmet Rus ve Türk kültürleri arasında köprü oldu ve olmaya devam ediyor. Daha Stalin hayattayken Sovyetler Birliği’ne siyasi mülteci olarak gelen Nazım ve çalışmaları, Sovyet kitleleri tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Bununla birlikte yazar, özellikle komünist faaliyetleri nedeniyle 17 yıl Türkiye’deki ceza evlerinde yatmış ve Türk vatandaşlığından yoksun bırakılmış olsa da Moskova'da yazdığı dramatik eserlerin yarısı, sahneye çıkarılmamış ve anti-komünist ilan edilmişti" diye konuştu.
Nazım Hikmet’in siyasi kavrayışının daha 50’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin çöküşünü görmesini sağladığına dikkat çeken Kolesnikov, şunları söyledi:
"Düşmanlar arasında dost, dostlar arasında düşman teması, ‘Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi’ oyunundaki ana tema oldu. Eserlerin içeriğine ve biyografisine dayanan teatral fantezi, Hikmet'in kişiliğinin farklı yönlerini görmeyi mümkün kılıyor. Şairin yaşamının Moskova dönemine neredeyse hiç aşina olmayan Türk izleyiciye birçok yönden ışık tutuyor. Mersin ilinde düzenlenen gösteriler yerli izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı."
İki halk arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesinin şairin karmaşık kişiliğine yeni bir bakış açısı getirmeyi mümkün kıldığı için Hikmet'in eserlerine tekrar dönülmesinin gayet doğal olduğuna dikkat çeken Kolesnikov, aynı zamanda gösteride bulunan Türk gazetecilerin, büyük şairin halen Rusya'da tanınmasının ve sevilmesinin karşısında hayrete düştüklerini sözlerine ekledi.
Oyun, yarın İstanbul Maltepe Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek.
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