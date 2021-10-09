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https://tr.sputniknews.com/20211009/okul-servislerine-ceza-yagdi-1049666984.html
Okul servislerine ceza yağdı
Okul servislerine ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan denetimlerde 1050 okul servisine ceza kesildiğini, 135 servisin de trafikten men edildiğini duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T12:18+0300
2021-10-09T12:18+0300
2021-10-09T12:18+0300
türkiye
trafik
okul
içişleri bakanlığı
men
ceza
servis
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildiUygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.
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trafik, okul, içişleri bakanlığı, men, ceza, servis
Okul servislerine ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan denetimlerde 1050 okul servisine ceza kesildiğini, 135 servisin de trafikten men edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.
21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi
Uygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.
Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.