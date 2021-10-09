https://tr.sputniknews.com/20211009/okul-servislerine-ceza-yagdi-1049666984.html

Okul servislerine ceza yağdı

Okul servislerine ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan denetimlerde 1050 okul servisine ceza kesildiğini, 135 servisin de trafikten men edildiğini duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T12:18+0300

2021-10-09T12:18+0300

2021-10-09T12:18+0300

türkiye

trafik

okul

içişleri bakanlığı

men

ceza

servis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048854204_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0215b89487b92f082d7ddf811978d9e.jpg

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildiUygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, okul, içişleri bakanlığı, men, ceza, servis