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https://tr.sputniknews.com/20211009/olumden-dondum-diyen-alisandan-milyonluk-tazminat-davasi-1049668249.html
'Ölümden döndüm' demişti: Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası
'Ölümden döndüm' demişti: Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası
Şarkıcı Alişan'ın yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek açtığı davanın ilk duruşması... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T14:12+0300
2021-10-09T14:14+0300
türkiye
yayın yasağı
ameliyat
türkü
alişan
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Türkücü Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu..Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Alişan ayrıca, avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Ufuk A.’ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açtı, Tabipler Odası’na da şikayet etti.Arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın, daha fit görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyen Alişan’ın yerine konuşan avukatı Emek Emre, “Tazminat davamızla ilgili yayın yasağı kararı olduğu için açıklama yapamayız. Davamız devam ediyor” dedi.
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yayın yasağı, ameliyat, türkü, alişan

'Ölümden döndüm' demişti: Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası

14:12 09.10.2021 (güncellendi: 14:14 09.10.2021)
© Fotoğraf : InstagramAlişan
Alişan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Şarkıcı Alişan'ın yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Alişan operasyonu yapan kişiden 2 milyon lira tazminat talep ediyor.
Türkücü Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu..
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Alişan ayrıca, avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Ufuk A.’ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açtı, Tabipler Odası’na da şikayet etti.
Arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın, daha fit görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.
Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyen Alişan’ın yerine konuşan avukatı Emek Emre, “Tazminat davamızla ilgili yayın yasağı kararı olduğu için açıklama yapamayız. Davamız devam ediyor” dedi.
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