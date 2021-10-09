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Rogozin: Dünyanın uzayda çekilen ilk filminin ekibi, uykudan bile fedakarlık ederek çalışıyor
© Fotoğraf : Yulia Peresild / InstagramRusya, uzayda çekilecek ilk film için oyuncu ve yönetmenini seçti
© Fotoğraf : Yulia Peresild / Instagram
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) film çekimine başlayan aktris Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko'nun tam teşekküllü uykudan bile fedakarlık ederek sürekli çalıştıklarını anlattı.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan Rogozin, Vızov (Sınanma) isimli filmin ekibiyle telekonferans yöntemiyle yeni görüşme yaptıklarını belirtti.
Doktorların uzay uçuşuna katılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediğini aktaran Rogozin, ekibin önceden belirlenen programa uygun şekilde çalıştığını kaydetti.
Rogozin, bir takipçisinden gelen "Peresild inanılmaz derecede cesur ve korkusuz bir kadın!!!" şeklindeki yoruma ise "Hemfikirim. Harika biri. Çok az kişi böyle bir şeye hazır. Zira onlar orada turist değiller, doktorlarımızın ısrar ettiği iyi uykudan bile fedakarlık ederek sürekli çalışıyorlar. Ancak yine de tavsiyelerimize eksiksiz olarak uyuyorlar" yanıtını verdi.
Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.
Doktorların uzay uçuşuna katılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediğini aktaran Rogozin, ekibin önceden belirlenen programa uygun şekilde çalıştığını kaydetti.
Rogozin, bir takipçisinden gelen "Peresild inanılmaz derecede cesur ve korkusuz bir kadın!!!" şeklindeki yoruma ise "Hemfikirim. Harika biri. Çok az kişi böyle bir şeye hazır. Zira onlar orada turist değiller, doktorlarımızın ısrar ettiği iyi uykudan bile fedakarlık ederek sürekli çalışıyorlar. Ancak yine de tavsiyelerimize eksiksiz olarak uyuyorlar" yanıtını verdi.
Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.
Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на #МКС— РОГОЗИН (@Rogozin) October 9, 2021
Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта.
Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе. pic.twitter.com/Cvuv1c4JWQ