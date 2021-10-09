https://tr.sputniknews.com/20211009/rogozin-dunyanin-uzayda-cekilen-ilk-filminin-ekibi-uykudan-bile-fedakarlik-ederek-calisiyor-1049671232.html

Rogozin: Dünyanın uzayda çekilen ilk filminin ekibi, uykudan bile fedakarlık ederek çalışıyor

Rogozin: Dünyanın uzayda çekilen ilk filminin ekibi, uykudan bile fedakarlık ederek çalışıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) film çekimine başlayan aktris Yuliya Peresild ile... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T17:42+0300

2021-10-09T17:42+0300

2021-10-09T17:42+0300

dünya

dmitriy rogozin

uzay

roscosmos

film

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044532858_0:92:1001:655_1920x0_80_0_0_558bdacfc9bf0a0f3ee02510ee5fcea7.jpg

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Rogozin, Vızov (Sınanma) isimli filmin ekibiyle telekonferans yöntemiyle yeni görüşme yaptıklarını belirtti.Doktorların uzay uçuşuna katılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediğini aktaran Rogozin, ekibin önceden belirlenen programa uygun şekilde çalıştığını kaydetti.Rogozin, bir takipçisinden gelen "Peresild inanılmaz derecede cesur ve korkusuz bir kadın!!!" şeklindeki yoruma ise "Hemfikirim. Harika biri. Çok az kişi böyle bir şeye hazır. Zira onlar orada turist değiller, doktorlarımızın ısrar ettiği iyi uykudan bile fedakarlık ederek sürekli çalışıyorlar. Ancak yine de tavsiyelerimize eksiksiz olarak uyuyorlar" yanıtını verdi.Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy rogozin, uzay, roscosmos, film