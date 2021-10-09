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https://tr.sputniknews.com/20211009/rus-disisleri-basbakan-kurzun-istifasi-avusturyanin-ic-meselesidir-1049676610.html
Rus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir
Rus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un görevinden istifa etmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun Avusturya’nın iç meselesi... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T23:24+0300
2021-10-09T23:24+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
sebastian kurz
diplomat
hırsızlık
abd rusya büyükelçiliği
istifa
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YouTube’da canlı olarak yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz’un istifasının Avusturya’nın iç meselesi olduğunu söyledi.Zaharova, "Uluslararası gündem, kendi gelişimini ile ilgili vizyonunu koruyan, birçok bakımdan sadece kendi bakış açısını savunan bir Avrupa ülkesi. Bu onların iç alanı, Avusturya'nın iç alanıdır. Meseleyi kendi içlerinde çözeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.‘Hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomat görünüşe göre Rusya’yı terk edecek’ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan, hırsızlıkla suçlanan 3 diplomatın durumunu da yorumlayan Zaharova, bu kişilerin görünüşe göre Rusya’yı terk edeceğini, ABD tarafının çalınan sırt çantasını mağdura iade etmediğini belirtti.Zaharova, "Kolluk kuvvetlerimiz tüm bunları yeterince hızlı bir şekilde soruşturdu, çekilen görüntüleri buldu, suçluların Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği çalışanları olduğu göz önüne alındığında, elbette dokunulmazlıkları bulunuyor. Ardından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Amerikan Büyükelçiliği’ne nota gönderildi" dedi.Rus diplomat ayrıca ABD tarafına ya bu kişilerin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, ya da Rusya’yı derhal terk etmeleri için talimat verilmesini önerildiğine dikkat çekerek, "Anladığım kadarıyla ikinci seçenekten faydalandılar" diye konuştu.En son çalınan sırt çantasının şimdilik sahibine iade edilmediğini anlatan Zaharova, "Belki bu saatlerde bir şeyle değişmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211009/avusturya-basbakani-sebastian-kurz-gorevinden-istifa-etti-1049674464.html
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rusya, mariya zaharova, sebastian kurz, diplomat, hırsızlık, abd rusya büyükelçiliği, istifa

Rus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir

23:24 09.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un görevinden istifa etmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun Avusturya’nın iç meselesi olduğunu ifade etti.
YouTube’da canlı olarak yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz’un istifasının Avusturya’nın iç meselesi olduğunu söyledi.
Zaharova, "Uluslararası gündem, kendi gelişimini ile ilgili vizyonunu koruyan, birçok bakımdan sadece kendi bakış açısını savunan bir Avrupa ülkesi. Bu onların iç alanı, Avusturya'nın iç alanıdır. Meseleyi kendi içlerinde çözeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomat görünüşe göre Rusya’yı terk edecek’

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan, hırsızlıkla suçlanan 3 diplomatın durumunu da yorumlayan Zaharova, bu kişilerin görünüşe göre Rusya’yı terk edeceğini, ABD tarafının çalınan sırt çantasını mağdura iade etmediğini belirtti.
Zaharova, "Kolluk kuvvetlerimiz tüm bunları yeterince hızlı bir şekilde soruşturdu, çekilen görüntüleri buldu, suçluların Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği çalışanları olduğu göz önüne alındığında, elbette dokunulmazlıkları bulunuyor. Ardından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Amerikan Büyükelçiliği’ne nota gönderildi" dedi.
Rus diplomat ayrıca ABD tarafına ya bu kişilerin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, ya da Rusya’yı derhal terk etmeleri için talimat verilmesini önerildiğine dikkat çekerek, "Anladığım kadarıyla ikinci seçenekten faydalandılar" diye konuştu.
En son çalınan sırt çantasının şimdilik sahibine iade edilmediğini anlatan Zaharova, "Belki bu saatlerde bir şeyle değişmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
DÜNYA
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz, görevinden istifa etti
Dün, 20:51
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