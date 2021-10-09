https://tr.sputniknews.com/20211009/rus-disisleri-basbakan-kurzun-istifasi-avusturyanin-ic-meselesidir-1049676610.html

Rus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir

Rus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un görevinden istifa etmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun Avusturya’nın iç meselesi... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T23:24+0300

2021-10-09T23:24+0300

2021-10-09T23:24+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

sebastian kurz

diplomat

hırsızlık

abd rusya büyükelçiliği

istifa

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YouTube’da canlı olarak yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz’un istifasının Avusturya’nın iç meselesi olduğunu söyledi.Zaharova, "Uluslararası gündem, kendi gelişimini ile ilgili vizyonunu koruyan, birçok bakımdan sadece kendi bakış açısını savunan bir Avrupa ülkesi. Bu onların iç alanı, Avusturya'nın iç alanıdır. Meseleyi kendi içlerinde çözeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.‘Hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomat görünüşe göre Rusya’yı terk edecek’ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan, hırsızlıkla suçlanan 3 diplomatın durumunu da yorumlayan Zaharova, bu kişilerin görünüşe göre Rusya’yı terk edeceğini, ABD tarafının çalınan sırt çantasını mağdura iade etmediğini belirtti.Zaharova, "Kolluk kuvvetlerimiz tüm bunları yeterince hızlı bir şekilde soruşturdu, çekilen görüntüleri buldu, suçluların Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği çalışanları olduğu göz önüne alındığında, elbette dokunulmazlıkları bulunuyor. Ardından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Amerikan Büyükelçiliği’ne nota gönderildi" dedi.Rus diplomat ayrıca ABD tarafına ya bu kişilerin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, ya da Rusya’yı derhal terk etmeleri için talimat verilmesini önerildiğine dikkat çekerek, "Anladığım kadarıyla ikinci seçenekten faydalandılar" diye konuştu.En son çalınan sırt çantasının şimdilik sahibine iade edilmediğini anlatan Zaharova, "Belki bu saatlerde bir şeyle değişmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211009/avusturya-basbakani-sebastian-kurz-gorevinden-istifa-etti-1049674464.html

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rusya, mariya zaharova, sebastian kurz, diplomat, hırsızlık, abd rusya büyükelçiliği, istifa