https://tr.sputniknews.com/20211009/rus-disislerinden-almanyadaki-secimler-hakkinda-igneleyici-yorum-1049671407.html

Rus Dışişleri’nden Almanya'daki seçimler hakkında iğneleyici yorum

Rus Dışişleri’nden Almanya'daki seçimler hakkında iğneleyici yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu yakınlarda Berlin’de yapılan seçimlerin gidişatına ilişkin iğneleyici bir yorum yaparak sandıklardaki sorunlara... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T17:46+0300

2021-10-09T17:46+0300

2021-10-09T17:46+0300

dünya

rusya

almanya

mariya zaharova

seçimler

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından Berlin’de geçen genel ve yerel seçimlerin gidişatına ilişkin iğneleyici bir yorum yaparak, sandıklardaki sorunlara ve düşük gözlemci sayısına işaret etti.Zaharova, “Berlin Federal Meclisi ve Berlin Temsilciler Meclisi seçimleri özeti. Bültenlerdeki karışıklık nedeniyle 99 seçim sandığında 13 binden fazla seçmen oyu geçersiz kabul edildi, bir seçim sandığında tek kişilik bölgenin adayına verilen oyların yüzde 99’u geçersiz ilan edildi, reşit olmayanlar böyle bir hakları olmadığı halde bilinmeyen bir şekilde oy kullandı, birkaç sandıkta oylar yeniden sayıldı ve bu da sonuçlarda değişikliğe yol açtı” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, ‘seçim sandıklarındaki kuyruklar ve bülten sayısı ile seçmen sayısı arasındaki tutarsızlık saçmalığından bahsetmeye bile başlamayacağını’ sözlerine ekledi.Almanya’daki seçimlerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’ndan (ODIHR) sadece beş temsilci tarafından izlendiğine dikkat çeken Zaharova, “Çünkü ‘orada seçimlerle ilgili sorun yok’. Hikayenin sonu” vurgusunu yaptı.26 Eylül’de yapılan Almanya genel seçiminden Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci çıkmıştı. Siyasi güçler arasında hükümetin kurulması ile ilgili istişareler hala devam ediyor.Bu arada AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, geçenlerde Rusya’da yapılan parlamento seçimlerine, Moskova’nın koronavirüs önlemleri kapsamında 500 yerine 50 gözlemci gönderilmesi önerisine yanıt olarak hiç kimseyi göndermeme kararı almıştı.

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rusya, almanya, mariya zaharova, seçimler