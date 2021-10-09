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https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-968-olumle-koronavirus-kaynakli-olumlerde-iki-gun-ust-uste-rekor-kirdi-1049668106.html
Rusya, 968 ölümle koronavirüs kaynaklı ölümlerde iki gün üst üste rekor kırdı
Rusya, 968 ölümle koronavirüs kaynaklı ölümlerde iki gün üst üste rekor kırdı
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, son 24 saatte 968 kişinin Kovid-19'a yenik düştüğünü duyurdu. Bu, pandeminin başından beri ülkede kaydedilen en yüksek... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T14:04+0300
2021-10-09T14:04+0300
dünya
rusya
ölüm
vaka
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
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Dün 936 vatandaşını koronavirüs nedeniyle kaybederek günlük ölüm sayısında en üst seviyeyi gören Rusya, bugün açıklanan verilerde 968 ölümle yeni rekor kırdı.Moskova 70, St. Petersburg 61, Sverdlovsk Bölgesi 48 ölümle zirvede yer alırken Rusya'da koronavirüs kaynaklı toplam ölü sayısı 215 bin 453 oldu.24 Aralık'tan bu yanaki en yüksek vaka sayısı görüldüBu arada Koronavirüsle Mücadele Merkezi, yeni vaka sayısının 29 bin 362 olduğunu ve bunun 24 Aralık 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu vurguladı. Toplam hasta sayısı 7 milyon 746 bin 718'e yükseldi.Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 21 bin 049 olurken toplamda 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.Toplumsal bağışıklık oluşamadıRusya'nın kendi geliştirmiş olduğu 3 Kovid-19 aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede toplumsal bağışıklığa erişmek için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.8 Ekim'de Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranını azaltmaya yönelik en önemli etkinliğin aşılama olduğunu belirtmiş, "8 Ekim itibariyle 47 milyon 800 bin Rusya vatandaşa 1. doz aşı uygulandı. 42 milyon 400 bin kişiye de iki doz aşı uygulandı. 2 milyon 100 bin kişi tekrar aşılandı" demişti.Ölenler arasında aşılı bireylerin olmadığı açıklanmıştıRusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastalığı ağır seyreden kişiler arasında aşı yapanların oranı yüzde 0.03, tedavilerine hastanelerde devam edilen Kovid-19 hastalarının mutlak çoğunluğunun aşı yapmayanlar olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Kovid-19 yüzünden ölenler arasında aşılananların olmadığı kaydedilmişti.
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rusya, ölüm, vaka, koronavirüs, koronavirüsle mücadele

Rusya, 968 ölümle koronavirüs kaynaklı ölümlerde iki gün üst üste rekor kırdı

14:04 09.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, Sağlık çalışan - koronavirüs
Rusya, Sağlık çalışan - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Sputnik
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, son 24 saatte 968 kişinin Kovid-19'a yenik düştüğünü duyurdu. Bu, pandeminin başından beri ülkede kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu. Ayrıca 24 Aralık'tan bu yanaki en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Dün 936 vatandaşını koronavirüs nedeniyle kaybederek günlük ölüm sayısında en üst seviyeyi gören Rusya, bugün açıklanan verilerde 968 ölümle yeni rekor kırdı.

Moskova 70, St. Petersburg 61, Sverdlovsk Bölgesi 48 ölümle zirvede yer alırken Rusya'da koronavirüs kaynaklı toplam ölü sayısı 215 bin 453 oldu.

24 Aralık'tan bu yanaki en yüksek vaka sayısı görüldü

Bu arada Koronavirüsle Mücadele Merkezi, yeni vaka sayısının 29 bin 362 olduğunu ve bunun 24 Aralık 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu vurguladı. Toplam hasta sayısı 7 milyon 746 bin 718'e yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 21 bin 049 olurken toplamda 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.

Toplumsal bağışıklık oluşamadı

Rusya'nın kendi geliştirmiş olduğu 3 Kovid-19 aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede toplumsal bağışıklığa erişmek için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.

8 Ekim'de Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranını azaltmaya yönelik en önemli etkinliğin aşılama olduğunu belirtmiş, "8 Ekim itibariyle 47 milyon 800 bin Rusya vatandaşa 1. doz aşı uygulandı. 42 milyon 400 bin kişiye de iki doz aşı uygulandı. 2 milyon 100 bin kişi tekrar aşılandı" demişti.

Ölenler arasında aşılı bireylerin olmadığı açıklanmıştı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastalığı ağır seyreden kişiler arasında aşı yapanların oranı yüzde 0.03, tedavilerine hastanelerde devam edilen Kovid-19 hastalarının mutlak çoğunluğunun aşı yapmayanlar olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Kovid-19 yüzünden ölenler arasında aşılananların olmadığı kaydedilmişti.
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