https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-almanyadan-navalniy-vakasiyla-ilgili-bilgileri-16-ekime-kadar-sunmasini-talep-etti-1049664329.html

Rusya, Almanya'dan Navalnıy vakasıyla ilgili bilgileri 16 Ekim'e kadar sunmasını talep etti

Rusya, Almanya'dan Navalnıy vakasıyla ilgili bilgileri 16 Ekim'e kadar sunmasını talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy vakasıyla ilgili bilgileri 16 Ekim'e kadar sunmasını istediklerini belirtti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T04:36+0300

2021-10-09T04:36+0300

2021-10-09T04:36+0300

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aleksey navalnıy

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İngiltere öncülüğündeki 45 ülkenin Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya karşı düzenlediği 'saldırı' hakkında açıklama yapan Rus Dışişleri, vakayla ilgili bilgilerin Almanya tarafından 16 Ekim'e kadar sunulması gerektiğinin altını çizdi.Almanya'dan "Omsk'tan Berlin'e yapılan charter ambulans seferinde Navalnıy'a eşlik eden kişi kimdi? O kişinin kurumsal görevi neydi?" gibi sorulara yanıt beklediklerini kaydeden bakanlık, "Almanya hükümeti, Ekim, Aralık 2020 ve Ağustos 2021'de Navalnıy vakası hakkında soru önergesi sunan kendi milletvekilleriyle kapsamlı diyalog kurmaktan da ısrarla kaçıyor. Alman vekillerin aldıkları cevaplar açık şekilde 'kısa ve öz' iken gerçeğin ortaya konulması açısından son derece somut ve kilit sorular genelde sessizce geçiştiriliyor" diye vurguladı.Bakanlık, Alman hükümetinin bu tutumuyla Rusya'da Navalnıy vakası hakkında soruşturma yapılmasını fiilen engellediğini kaydederek Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Almanya, Fransa ve İsveç bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için durumu kontrol altına alma çağrısı yaptı.Daha önce Alman vekil Gunnar Lindeman, Alman kolluk kuvvetlerinin Navalnıy vakasıyla ilgili gerçekleri açığa çıkarmaya ilgi duymadığını vurgulamıştı.20 Ağustos 2020'de Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül 2020'de taburcu olmuş ve ancak 17 Ocak 2021'de ülkesine dönmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20201123/alman-vekil-almanya-hukumeti-navalniyi-rusya-yargisindan-sakliyor-1043277208.html

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