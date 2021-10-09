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https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-disisleri-bakanligi-moskovadaki-3-abdli-diplomat-hirsizlikla-suclaniyor-1049664032.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçisi’ne gönderdiği notada, hırsızlıkla suçlanan 3 çalışanının yargılanması amacıyla diplomatik... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T03:52+0300
2021-10-09T03:52+0300
2021-10-09T03:52+0300
dünya
abd
rusya
hırsızlık
abd'nin moskova büyükelçiliği
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 3 diplomatın, bir Rus vatandaşına ait özel eşyaları çalmakla suçlanıyor.Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini kaydetti.
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abd, rusya, hırsızlık, abd'nin moskova büyükelçiliği
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçisi’ne gönderdiği notada, hırsızlıkla suçlanan 3 çalışanının yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 3 diplomatın,
bir Rus vatandaşına ait özel eşyaları çalmakla suçlanıyor. Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini kaydetti.