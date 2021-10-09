https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-hirsizlik-suphelisi-3-abdli-diplomatin-kamera-goruntulerini-yayinladi-1049665899.html

Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı

Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı

Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki bir barda bir Rus vatandaşına ait sırt çantasını çaldığından şüphelenilen 3 ABD'li diplomatın kameralara... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T10:41+0300

2021-10-09T10:41+0300

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abd

moskova

rusya dışişleri bakanlığı

diplomat

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Bakanlığın yayınladığı 18 Eylül tarihli görüntülere göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde deniz subayı olarak görev yapan 3 diplomat, elçilik binasına çalındığı belirtilen sırt çantasıyla girerken görülüyor.İçişleri Bakanlığı Moskova İl İdaresi Sözcüsü Vladimir Vasenin, ABD'li diplomatların 21-26 yaş aralığında olduğunu ve Rus vatandaşına 15 bin rublelik (yaklaşık 1900 TL) zarar verdiğini belirtti.Çantanın sahibi olduğu belirtilen çocuk psikoloğu Dmitriy Kornilov, o akşam yoğun bir iş gününün ardından kafasını dağıtmak için bara gittiğini ancak yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra sırt çantasını bulamadığını anlattı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne nota göndererek 3 diplomatın yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-disisleri-bakanligi-moskovadaki-3-abdli-diplomat-hirsizlikla-suclaniyor-1049664032.html

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