Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı

Bakanlığın yayınladığı 18 Eylül tarihli görüntülere göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde deniz subayı olarak görev yapan 3 diplomat, elçilik binasına çalındığı belirtilen sırt çantasıyla girerken görülüyor.İçişleri Bakanlığı Moskova İl İdaresi Sözcüsü Vladimir Vasenin, ABD'li diplomatların 21-26 yaş aralığında olduğunu ve Rus vatandaşına 15 bin rublelik (yaklaşık 1900 TL) zarar verdiğini belirtti.Çantanın sahibi olduğu belirtilen çocuk psikoloğu Dmitriy Kornilov, o akşam yoğun bir iş gününün ardından kafasını dağıtmak için bara gittiğini ancak yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra sırt çantasını bulamadığını anlattı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne nota göndererek 3 diplomatın yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini vurgulamıştı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki bir barda bir Rus vatandaşına ait sırt çantasını çaldığından şüphelenilen 3 ABD'li diplomatın kameralara yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın yayınladığı 18 Eylül tarihli görüntülere göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde deniz subayı olarak görev yapan 3 diplomat, elçilik binasına çalındığı belirtilen sırt çantasıyla girerken görülüyor.
İçişleri Bakanlığı Moskova İl İdaresi Sözcüsü Vladimir Vasenin, ABD'li diplomatların 21-26 yaş aralığında olduğunu ve Rus vatandaşına 15 bin rublelik (yaklaşık 1900 TL) zarar verdiğini belirtti.
Çantanın sahibi olduğu belirtilen çocuk psikoloğu Dmitriy Kornilov, o akşam yoğun bir iş gününün ardından kafasını dağıtmak için bara gittiğini ancak yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra sırt çantasını bulamadığını anlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne nota göndererek 3 diplomatın yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.
Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini vurgulamıştı.