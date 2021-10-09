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Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı
Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı
Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki bir barda bir Rus vatandaşına ait sırt çantasını çaldığından şüphelenilen 3 ABD'li diplomatın kameralara... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T10:41+0300
2021-10-09T10:41+0300
abd
moskova
rusya dışişleri bakanlığı
diplomat
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Bakanlığın yayınladığı 18 Eylül tarihli görüntülere göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde deniz subayı olarak görev yapan 3 diplomat, elçilik binasına çalındığı belirtilen sırt çantasıyla girerken görülüyor.İçişleri Bakanlığı Moskova İl İdaresi Sözcüsü Vladimir Vasenin, ABD'li diplomatların 21-26 yaş aralığında olduğunu ve Rus vatandaşına 15 bin rublelik (yaklaşık 1900 TL) zarar verdiğini belirtti.Çantanın sahibi olduğu belirtilen çocuk psikoloğu Dmitriy Kornilov, o akşam yoğun bir iş gününün ardından kafasını dağıtmak için bara gittiğini ancak yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra sırt çantasını bulamadığını anlattı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne nota göndererek 3 diplomatın yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-disisleri-bakanligi-moskovadaki-3-abdli-diplomat-hirsizlikla-suclaniyor-1049664032.html
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abd, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, diplomat

Rusya, hırsızlık şüphelisi 3 ABD'li diplomatın kamera görüntülerini yayınladı

10:41 09.10.2021
© SputnikKamera görüntüleri
Kamera görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Sputnik
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Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki bir barda bir Rus vatandaşına ait sırt çantasını çaldığından şüphelenilen 3 ABD'li diplomatın kameralara yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın yayınladığı 18 Eylül tarihli görüntülere göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde deniz subayı olarak görev yapan 3 diplomat, elçilik binasına çalındığı belirtilen sırt çantasıyla girerken görülüyor.

İçişleri Bakanlığı Moskova İl İdaresi Sözcüsü Vladimir Vasenin, ABD'li diplomatların 21-26 yaş aralığında olduğunu ve Rus vatandaşına 15 bin rublelik (yaklaşık 1900 TL) zarar verdiğini belirtti.

Çantanın sahibi olduğu belirtilen çocuk psikoloğu Dmitriy Kornilov, o akşam yoğun bir iş gününün ardından kafasını dağıtmak için bara gittiğini ancak yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra sırt çantasını bulamadığını anlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne nota göndererek 3 diplomatın yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.

Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini vurgulamıştı.
Moskova'daki ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki 3 ABD’li diplomat hırsızlıkla suçlanıyor
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