https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-okyanuslardaki-gemi-sayisini-onemli-olcude-artirdi-1049661432.html

Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı

Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, yüze yakın Rus savaş gemisinin uzak denizlerde ve okyanuslarda görev yaptığını belirtti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T00:31+0300

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dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya deniz kuvvetleri

nikolay yevmenov

okyanus

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Yevmenov, ülkede 8 Ekim’de kutlanan Gemi Kaptanı Günü vesilesiyle Kuzey Filosu, Pasifik Filosu, Karadeniz Filosu, Baltık Filosu ve Hazar Filosu komutanları ile Rus gemilerin kaptanlarına tebrik mesajını yolladı.Gemi kaptanlarının yükümlülüklerinin geniş ve çeşitli olduğunu kaydeden Yevmenov, “Günümüzde, Rusya’ya ait 100’e yakın savaş ve destek gemisi uzak denizlerde ve okyanuslarda görev yapıyor” ifadesini kullandı.Rus Komutan, “Kişisel profesyonellik, sarsılmaz kararlılık, soğukkanlılık, dayanıklılık, astlara saygı ve onlara yönelik ilgi, komutanın otoritesini güçlendirmenin vazgeçilmez koşullar. Komutan için önemli olan işini sevmek, kendini tümüyle gemisine adamaktır” ifadesini kullandı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya deniz kuvvetleri, nikolay yevmenov, okyanus