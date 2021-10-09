https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-okyanuslardaki-gemi-sayisini-onemli-olcude-artirdi-1049661432.html
Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, yüze yakın Rus savaş gemisinin uzak denizlerde ve okyanuslarda görev yaptığını belirtti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T00:31+0300
2021-10-09T00:31+0300
2021-10-09T00:31+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya deniz kuvvetleri
nikolay yevmenov
okyanus
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Yevmenov, ülkede 8 Ekim’de kutlanan Gemi Kaptanı Günü vesilesiyle Kuzey Filosu, Pasifik Filosu, Karadeniz Filosu, Baltık Filosu ve Hazar Filosu komutanları ile Rus gemilerin kaptanlarına tebrik mesajını yolladı.Gemi kaptanlarının yükümlülüklerinin geniş ve çeşitli olduğunu kaydeden Yevmenov, “Günümüzde, Rusya’ya ait 100’e yakın savaş ve destek gemisi uzak denizlerde ve okyanuslarda görev yapıyor” ifadesini kullandı.Rus Komutan, “Kişisel profesyonellik, sarsılmaz kararlılık, soğukkanlılık, dayanıklılık, astlara saygı ve onlara yönelik ilgi, komutanın otoritesini güçlendirmenin vazgeçilmez koşullar. Komutan için önemli olan işini sevmek, kendini tümüyle gemisine adamaktır” ifadesini kullandı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya deniz kuvvetleri, nikolay yevmenov, okyanus
Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, yüze yakın Rus savaş gemisinin uzak denizlerde ve okyanuslarda görev yaptığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Yevmenov, ülkede 8 Ekim’de kutlanan Gemi Kaptanı Günü vesilesiyle Kuzey Filosu, Pasifik Filosu, Karadeniz Filosu, Baltık Filosu ve Hazar Filosu komutanları ile Rus gemilerin kaptanlarına tebrik mesajını yolladı.
Gemi kaptanlarının yükümlülüklerinin geniş ve çeşitli olduğunu kaydeden Yevmenov, “Günümüzde, Rusya’ya ait 100’e yakın savaş ve destek gemisi uzak denizlerde ve okyanuslarda görev yapıyor” ifadesini kullandı.
Rus Komutan, “Kişisel profesyonellik, sarsılmaz kararlılık, soğukkanlılık, dayanıklılık, astlara saygı ve onlara yönelik ilgi, komutanın otoritesini güçlendirmenin vazgeçilmez koşullar. Komutan için önemli olan işini sevmek, kendini tümüyle gemisine adamaktır” ifadesini kullandı.