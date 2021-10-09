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https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-suriye-hava-savunmasi-pantsir-sistemleri-ile-israilin-attigi-12-fuzeden-8ini-imha-etti-1049675867.html
Rusya: Suriye hava savunması Pantsir sistemleri ile İsrail'in attığı 12 füzeden 8'ini imha etti
Rusya: Suriye hava savunması Pantsir sistemleri ile İsrail'in attığı 12 füzeden 8'ini imha etti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının Pantsir sistemlerinin yardımıyla İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T22:31+0300
2021-10-09T22:31+0300
dünya
suriye
israil
füze saldırısı
pantsir
vadim kulit
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki saldırıda ülkenin topraklarına fırlattığı 12 füzeden 8’inin Suriye hava savunması tarafından Rus yapımı Pantsir sistemleriyle imha edildiğini söyledi.Kulit, "8 Ekim saat 21.33'te İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 adet F-16 taktik avcı uçağı, El Tanf bölgesinde Suriye sınırını geçerek, Humus vilayetindeki T-4 (Tifor) havalimanına 12 güdümlü füze ile vurdu. Suriye nöbetçi hava savunma kuvvetleri, Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Rus yapımı Pantsir uçaksavar füze sistemleri ile 8 füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 Suriyeli askerin yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye ordusuna ait mülklerin hafif maddi zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211008/suriyenin-humus-sehrine-fuze-saldirisi-1049658759.html
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suriye, israil, füze saldırısı, pantsir, vadim kulit

Rusya: Suriye hava savunması Pantsir sistemleri ile İsrail'in attığı 12 füzeden 8'ini imha etti

22:31 09.10.2021
© Twitterİsrail'den Suriye'ye saldırı
İsrail'den Suriye'ye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Twitter
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının Pantsir sistemlerinin yardımıyla İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki saldırıda ülkenin topraklarına fırlattığı 12 füzeden 8’ini imha ettiğini bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki saldırıda ülkenin topraklarına fırlattığı 12 füzeden 8’inin Suriye hava savunması tarafından Rus yapımı Pantsir sistemleriyle imha edildiğini söyledi.
Kulit, "8 Ekim saat 21.33'te İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 adet F-16 taktik avcı uçağı, El Tanf bölgesinde Suriye sınırını geçerek, Humus vilayetindeki T-4 (Tifor) havalimanına 12 güdümlü füze ile vurdu. Suriye nöbetçi hava savunma kuvvetleri, Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Rus yapımı Pantsir uçaksavar füze sistemleri ile 8 füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.
İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 Suriyeli askerin yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye ordusuna ait mülklerin hafif maddi zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.
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