Rusya: Suriye hava savunması Pantsir sistemleri ile İsrail'in attığı 12 füzeden 8'ini imha etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki saldırıda ülkenin topraklarına fırlattığı 12 füzeden 8’inin Suriye hava savunması tarafından Rus yapımı Pantsir sistemleriyle imha edildiğini söyledi.Kulit, "8 Ekim saat 21.33'te İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 adet F-16 taktik avcı uçağı, El Tanf bölgesinde Suriye sınırını geçerek, Humus vilayetindeki T-4 (Tifor) havalimanına 12 güdümlü füze ile vurdu. Suriye nöbetçi hava savunma kuvvetleri, Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Rus yapımı Pantsir uçaksavar füze sistemleri ile 8 füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 Suriyeli askerin yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye ordusuna ait mülklerin hafif maddi zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının Pantsir sistemlerinin yardımıyla İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki saldırıda ülkenin topraklarına fırlattığı 12 füzeden 8’ini imha ettiğini bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail’e ait F-16 jetlerinin dün akşamki saldırıda ülkenin topraklarına fırlattığı 12 füzeden 8’inin Suriye hava savunması tarafından Rus yapımı Pantsir sistemleriyle imha edildiğini söyledi.
Kulit, "8 Ekim saat 21.33'te İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 adet F-16 taktik avcı uçağı, El Tanf bölgesinde Suriye sınırını geçerek, Humus vilayetindeki T-4 (Tifor) havalimanına 12 güdümlü füze ile vurdu. Suriye nöbetçi hava savunma kuvvetleri, Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Rus yapımı Pantsir uçaksavar füze sistemleri ile 8 füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.
İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 Suriyeli askerin yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye ordusuna ait mülklerin hafif maddi zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.