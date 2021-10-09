https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-vizesi-alan-abd-disisleri-bakan-yardimcisi-nuland-moskovayi-ziyaret-edecek-1049668453.html

Rusya vizesi alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Moskova'yı ziyaret edecek

Rusya vizesi alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Moskova'yı ziyaret edecek

ABD'nin Rus diplomatlara vize vermemesi nedeniyle Moskova'nın misilleme önlemi kapsamında bir süre vize vermediği ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T14:16+0300

2021-10-09T14:16+0300

2021-10-09T14:16+0300

dünya

abd

rusya

victoria nuland

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045021818_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_500c8f35e10fa081f0fc79772ac39fd7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ve Washington'un Nuland'ın Rusya ziyareti konusunda mutabakata vardığını belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD tarafının talep ettiği gibi ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'a 11-13 Ekim'de Rusya'yı ziyaret etmesi konusunda mutabakat sağlandığını doğruluyoruz. Nuland'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerin yanı sıra diğer Rus devlet kurumlarındaki resmi kişilerle bir araya gelmesi planlandı" dedi.Rusya, Nuland'a vize vermemişti20 Eylül'de Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nuland'ın olası Rusya ziyareti ile ilgili değerlendirmesinde ABD'li diplomata şu aşamada vize verilmediğini belirtmişti.25 Eylül'de Kommersant gazetesinn diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nuland'a Moskova ziyareti için vize verebileceği, bunun karşılığında Moskova'nın, Rus diplomatlara ve özellikle 2019'dan beri vize alamayan Rusya Dışişleri Bakanlığı uzmanı Konstantin Vorontsov'a yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediği ifade edilmişti.Nuland Rusya'nın kara listesinde yer alıyorNuland, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısıydı. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından, ABD'nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın yanıt verdiği ‘kara listeye’ alınmıştı.Kommersant’ın Rus devlet kurumlarına yakın kaynağı, ‘kara listede’ bulunan kişi için bir defalık istisna yapılabileceğini, ancak bunun ‘karşılıklılık ilkesi’ doğrultusunda olabileceğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210925/kommersant-nulandin-rusya-vizesini-alabilmesi-icin-abdnin-ayni-adimi-atmasi-gerekiyor-1049248045.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, victoria nuland