https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-yerli-yapim-ilk-ultra-hafif-roketin-gorunum-ve-ozelliklerini-paylasti-1049674095.html
Rusya, yerli yapım ilk ultra hafif roketin görünüm ve özelliklerini paylaştı
Rusya, yerli yapım ilk ultra hafif roketin görünüm ve özelliklerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, İrkut adlı Rus yapımı yeni ultra hafif taşıyıcı roketin görünümünü ve teknik özelliklerini paylaştı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T20:25+0300
2021-10-09T20:25+0300
2021-10-09T20:25+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
irkut
roket
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Rusya Savunma Bakanlığı, İrkut adlı Rus yapımı yeni ultra hafif taşıyıcı roketin görünümünü ve teknik özelliklerini paylaştı. İlgili yazı, RKK Energiya roket yapım ve uzay şirketinin çıkardığı ‘Uzay Araçları ve Teknolojileri’ adlı derginin yeni sayısında yayınlandı.Rusya'nın İrkut adında evrensel bir mobil uzay roket sistemini geliştirdiği, Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eylül sonunda sunduğu yıllık rapordan biliniyordu. Energiya uzmanları, projenin Makine Yapım Merkez Araştırma Enstitüsü (TSNİİmaş) tarafından yürütüldüğünü bildiriyor.Yeni roketin Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılması planlanıyor. Roketin tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir kanatlı olmak üzere iki tip olacağı tahmin ediliyor.Kalkış ağırlığının 23.6 ton olacağı tek kullanımlık roket, alçak dünya yörüngesine (200 km) 584 kilogram, jeostatik yörüngeye ise (35.786 km) 84 kilogram yük taşıyabilecek. Ağırlığı 25 ton olacak tekrar kullanılabilir roket ise alçak dünya yörüngesine 398 kilogram, jeostatik yörüngeye ise 60 kilogram yük götürecek.Yakıt olarak rokette oksijen-metan birleşimi, uzay römorköründe ise amil içerikli heptil kullanılması planlanıyor. Her iki tip roketin ilk fırlatılışının 2024’te yapılması belirlendi.TSNİİmaş’ın ‘Krılo-SV’ çalışması kapsamında kanatlı bir füze geliştirdiği biliniyor. Krılo-SV, hafif taşıyıcı roketin tekrar kullanılabilir bir aşaması olup, uzunluğu 6 metre, çapı da 0.8 metredir. Ses hızının 6 katına kadar hipersonik hızlara ulaşabilecek rokete özel olarak Vihr adında yeni bir motor geliştiriliyor.Roketin ikinci aşaması ayrıldıktan sonra birinci aşamanın motor ve kanatların yardımıyla uzay üssüne dönmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211008/roscosmos-baskani-rogozin-vostocniy-uzay-ussunde-robot-guvenlik-gorevlisi-test-ediliyor-1049629662.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, irkut, roket
Rusya, yerli yapım ilk ultra hafif roketin görünüm ve özelliklerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, İrkut adlı Rus yapımı yeni ultra hafif taşıyıcı roketin görünümünü ve teknik özelliklerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, İrkut adlı Rus yapımı yeni ultra hafif taşıyıcı roketin görünümünü ve teknik özelliklerini paylaştı. İlgili yazı, RKK Energiya roket yapım ve uzay şirketinin çıkardığı ‘Uzay Araçları ve Teknolojileri’ adlı derginin yeni sayısında yayınlandı.
Rusya'nın İrkut adında evrensel bir mobil uzay roket sistemini geliştirdiği, Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eylül sonunda sunduğu yıllık rapordan biliniyordu. Energiya uzmanları, projenin Makine Yapım Merkez Araştırma Enstitüsü (TSNİİmaş) tarafından yürütüldüğünü bildiriyor.
Yeni roketin Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılması planlanıyor. Roketin tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir kanatlı olmak üzere iki tip olacağı tahmin ediliyor.
Kalkış ağırlığının 23.6 ton olacağı tek kullanımlık roket, alçak dünya yörüngesine (200 km) 584 kilogram, jeostatik yörüngeye ise (35.786 km) 84 kilogram yük taşıyabilecek. Ağırlığı 25 ton olacak tekrar kullanılabilir roket ise alçak dünya yörüngesine 398 kilogram, jeostatik yörüngeye ise 60 kilogram yük götürecek.
Yakıt olarak rokette oksijen-metan birleşimi, uzay römorköründe ise amil içerikli heptil kullanılması planlanıyor. Her iki tip roketin ilk fırlatılışının 2024’te yapılması belirlendi.
TSNİİmaş’ın ‘Krılo-SV’ çalışması kapsamında kanatlı bir füze geliştirdiği biliniyor. Krılo-SV, hafif taşıyıcı roketin tekrar kullanılabilir bir aşaması olup, uzunluğu 6 metre, çapı da 0.8 metredir. Ses hızının 6 katına kadar hipersonik hızlara ulaşabilecek rokete özel olarak Vihr adında yeni bir motor geliştiriliyor.
Roketin ikinci aşaması ayrıldıktan sonra birinci aşamanın motor ve kanatların yardımıyla uzay üssüne dönmesi planlanıyor.