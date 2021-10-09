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Safranbolu Bulak Mağarası’nda gizemli not: İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz
Safranbolu Bulak Mağarası’nda gizemli not: İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz
Safranbolu’da bulunan ve Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak'ın (Mencilis) 2 bin 150. metresinde gizemli bir not bulundu. 1845 tarihli Arap harfleri ile... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T15:43+0300
2021-10-09T15:43+0300
yaşam
türkiye
arapça
safranbolu
not
mağara
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Doğa araştırmacılarından oluşan 4 kişilik ekip, Safranbolu’da bulunan Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak'ta (Mencilis) araştırma ve inceleme yaptı. İnceleme yapan ekibin içerisinde doğa araştırmacıları Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk bulunuyordu.Yeraltının gizemli dünyasını araştırmak ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için araştırma yapan ekip, kask kameraları ile 10 saat süren yolculuğu saniye saniye kayıt etti.Yolculuk sırasında yer yüzeyinden ortalama 650 metre aşağıda 3 bin metrekarelik zorlu ilerleyiş yapıldı. Mağara içinde ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu ve nem yüzeyinin yüzde 70 seviyelerinde olduğu keşif sırasında belirlendi.Kimi zaman yürüyerek kimi zaman tırmanarak ilerledikleri zorlu parkurda tırmanış ve inişlerde yaşanan güçlükler kameraya yansıdı. Cemil Belder, mağarada inceleme yaparken mağaranın 2 bin 150’nci metresinde duvarda Arap harfleri ile yazılmış bir not gördü.Gördüğü notu fotoğraflayıp kayıt altına aldı. Hattat yardımıyla Türkçeye çevrilen 1261 (1845 Miladi) tarihli notta, “İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz. Feyzi - İzzet” yazdığı öğrenildi.'Notta yazanı öğrenince şok yaşadım'Bulak (Mencilis) Mağarası'nda esrarengiz bir not bulan Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, “Yaptığım mağara araştırmasında en dikkat çeken detay 2 bin 150’nci metrede mağaranın sağ duvarına yazılan Osmanlıca harfler oldu. Yazıları gördüğümde ilk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra notta ne yazdığını araştırmak için fotoğrafladım. Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadım. buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil” diye konuştu.
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türkiye, arapça, safranbolu, not, mağara

Safranbolu Bulak Mağarası’nda gizemli not: İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz

15:43 09.10.2021
© İHASafranbolu Mağara
Safranbolu Mağara - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© İHA
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Safranbolu’da bulunan ve Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak'ın (Mencilis) 2 bin 150. metresinde gizemli bir not bulundu. 1845 tarihli Arap harfleri ile yazılan notta, “İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz” yazdığı öğrenildi.
Doğa araştırmacılarından oluşan 4 kişilik ekip, Safranbolu’da bulunan Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak'ta (Mencilis) araştırma ve inceleme yaptı. İnceleme yapan ekibin içerisinde doğa araştırmacıları Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk bulunuyordu.
Yeraltının gizemli dünyasını araştırmak ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için araştırma yapan ekip, kask kameraları ile 10 saat süren yolculuğu saniye saniye kayıt etti.
Yolculuk sırasında yer yüzeyinden ortalama 650 metre aşağıda 3 bin metrekarelik zorlu ilerleyiş yapıldı. Mağara içinde ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu ve nem yüzeyinin yüzde 70 seviyelerinde olduğu keşif sırasında belirlendi.
Kimi zaman yürüyerek kimi zaman tırmanarak ilerledikleri zorlu parkurda tırmanış ve inişlerde yaşanan güçlükler kameraya yansıdı. Cemil Belder, mağarada inceleme yaparken mağaranın 2 bin 150’nci metresinde duvarda Arap harfleri ile yazılmış bir not gördü.
Gördüğü notu fotoğraflayıp kayıt altına aldı. Hattat yardımıyla Türkçeye çevrilen 1261 (1845 Miladi) tarihli notta, “İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz. Feyzi - İzzet” yazdığı öğrenildi.
© İHA
- Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© İHA

'Notta yazanı öğrenince şok yaşadım'

Bulak (Mencilis) Mağarası'nda esrarengiz bir not bulan Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, “Yaptığım mağara araştırmasında en dikkat çeken detay 2 bin 150’nci metrede mağaranın sağ duvarına yazılan Osmanlıca harfler oldu. Yazıları gördüğümde ilk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra notta ne yazdığını araştırmak için fotoğrafladım. Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadım. buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil” diye konuştu.
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