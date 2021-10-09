Sibirya'da Gazprom'un gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi

Amur.Info'nun haberine göre Rusya'dan Çin'e uzanan Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattından taşınan yakıtı üreten devasa fabrikadaki ekipmanda yaşanan sızıntı sonucu patlama meydana geldi.Gece saatlerinde yaşanan patlama sırasında tesiste işçi bulunmaması ölü ve yaralı olmamasını sağladı. Tesis yakınındaki konutlarda yaşanan yaklaşık 2 bin 500 kişi bölgeden uzaklaşırken patlamanın sakinler için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi.Tesiste gaz üretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde Gazprom şirketine ait Amur Gaz İşleme Tesisi'nin gaz ayırma ünitesinde büyük bir patlama yaşandı.
Amur.Info'nun haberine göre Rusya'dan Çin'e uzanan Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattından taşınan yakıtı üreten devasa fabrikadaki ekipmanda yaşanan sızıntı sonucu patlama meydana geldi.
Gece saatlerinde yaşanan patlama sırasında tesiste işçi bulunmaması ölü ve yaralı olmamasını sağladı. Tesis yakınındaki konutlarda yaşanan yaklaşık 2 bin 500 kişi bölgeden uzaklaşırken patlamanın sakinler için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi.
Tesiste gaz üretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.